El Sudamericano termina con un ‘show’

‘La realización de los Suda­mericanos nos ha obligado a los entrenadores a tomar más seminarios de actualización y a los chicos a mejorar su técnica”, dijo la entrenadora Silvina Estrella, al frente de la selección de Chile.

Reside en el país andino pero nació en Argentina. “Me radiqué en Chile desde 1997 y entreno a las selecciones chilenas desde hace 15 años”, añadió la entrenadora que llegó con 8 patinadores a Quito, este año.



“Hemos participado en los cuatro torneos Sudamericanos, cada año el nivel es más alto. Debemos corregir todos los aspectos para guiar a nuestros chicos. Ellos, además de su entrenamientos en la ­pista, deben tomar clases de danza, ballet y jazz, en Chile lo hemos hecho así”.



Ayer, una de sus alumnas presentó una rutina limpia en cuanto a técnica, saltos y desplazamientos. Se llama Francisca Palomino, tiene 17 años y cumplió su sueño de debutar a nivel internacional. “Hace cuatro años practicaba patinaje de ruedas. Fue hasta el año pasado que decidí hacerlo sobre hielo y me enamoré por la composición artística de sus presentaciones. De aquí no me muevo”, dijo la espigada patinadora.



Ella sintió nervios, pues se trataba de su primera presentación fuera de su país. Trató de dominar sus movimientos, hizo buenos saltos y giros, también el ‘scarch’ (deslizamiento en reversa y donde la pierna izquierda deber cruzar a la derecha). “Disfruté mi participación porque había que pasarla bien”.



Compitió en el nivel Intermedio 2. “Me habían hablado mucho de la pista y la gente, pero no creí que era tan animada. Me saludan y me aplauden, son muy afectuosos los ecuatorianos. Además, la pista es increíble”.



Otra patinadora que deslumbró fue Janina Carboni, de 31 años, que llegó desde Costa Rica. “Hemos venido solo dos patinadores. En San José existe solo una pista de patinaje, sin embargo, practicamos más de 200 personas en todo el país”.



La experiencia de 13 años se miró en su coreografía. Los aficionados que llenaron el Palacio del Hielo, sede del torneo, la aplaudieron durante toda su presentación. “Tres semanas atrás recibimos la invitación. En Costa Rica se practica patinaje sobre hielo hace 40 años, pero jamás se ha competido internacionalmente, por eso aceptamos de inmediato”.



Carboni se mostró sorprendida por el nivel técnico que encontró en el torneo. “Es alto, ese nivel nos obliga a ­exponer lo mejor de nosotros, pero el mayor reto es adaptarse a la altitud. A mí si me ha afectado”.



Hoy concluirá el Sudamericano de Patinaje Artístico sobre hielo. De 08:00 a 10:00 se realizarán presentaciones individuales, en parejas, tríos y cuartetos. A las 10:00 comenzarán las competencias en Showcase, una de las modalidades más esperadas por los patinadores y aficionados, pues los deportistas presentan coreografías muy coloridas.