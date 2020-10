El patinador Jorge Bolaños correrá la Vuelta Ciclística al Ecuador con el Team de Liga de Quito 

LEA TAMBIÉN

El ecuatoriano Jorge Bolaños, poseedor de cinco medallas mundiales en patinaje de carreras, afrontará un nuevo desafío, pero esta vez en el ciclismo de ruta cuando compita en la Vuelta al Ecuador que se realizará entre el 23 y el 28 de noviembre del 2020.

‘Jota’ Bolaños, como lo conocen en el ámbito deportivo, reforzará el recién creado Team LDU.



“Estoy emocionado, agradecido de que se hayan fijado en mí para afrontar este reto. Si bien el ciclismo no es lo mío, lo he adaptado desde siempre para reforzar mis prácticas en el patinaje”, contó el tricolor, vía telefónica, desde Colombia.



El tres veces campeón del mundo en patinaje reside en el país cefetero desde hace ya 14 años. “Cada vez que vuelvo a la ‘tierrita’, sobre todo en diciembre, he salido en bicicleta por las carreteras del Carchi con algunos de los mejores ciclistas y hemos formado una amistad”, contó el patinador que ha salido a entrenamientos con Jonathan Caicedo, Richard Carapaz, Jhonatan Narváez, Jorge Montenegro y otras de las figuras ecuatorianas.



Así, al conocer que también es bueno sobre la bicicleta, se contactaron con él desde la parte técnica del Team LDU para proponerle que participe en la Vuelta al Ecuador.



“Es una responsabilidad, pero me estoy preparando para eso. Antes de aceptar lo consulté con mi entrenador, también con la Federación de mi deporte. Así que lo hemos coordinado para que no altere mi entrenamiento para el Panamericano de patinaje que será en enero del 2021”, contó el deportista que nació en Quito, pero que desde la niñez se fue a vivir con su madre y hermano en Tulcán. En esa ciudad fronteriza empezó su laureada actividad deportiva en el patinaje.