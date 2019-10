En seis ciudades se jugarán los ocho partidos de la fecha 28 del campeonato nacional

LEA TAMBIÉN

El campeonato nacional de la LigaPro se reinicia este viernes 18 de octubre de 2019 en Riobamba. El Olmedo recibirá a la Universidad Católica, a las 19:15, en el estadio Olímpico. El plantel camaratta abrirá la fecha 28 con el propósito de volver a la pelea por el segundo lugar en la tabla de posiciones. El DT Santiago Escobar tiene el objetivo de clasificarse a la Copa Libertadores terminando en el segundo lugar.

La Católica está clasificado a los ‘playoffs’ y el Olmedo sólo deberá cumplir con el calendario porque no alcanza a pelear por el octavo lugar y también está lejos de la zona de descenso. El sábado 19 tendrá más partidos claves.



Independiente del Valle regresa a jugar de local en el estadio Rumiñahui, en Sangolquí. Los rayados, finalistas de la Copa Sudamericana, recibirán al Aucas, a las 13:00. Los orientales se aferran a terminar la etapa en la parte más alta de la tabla.



El segundo juego de sábado tendrá un partido especial: Guayaquil City recibirá a El Nacional. Los criollos no tienen margen de error para seguir en la lucha por el octavo puesto. El rojo tendrá que tratar de sumar puntos y esperar el resultado de Emelec. La jornada de sábado se cerrará con la actuación del puntero del torneo.



En el estadio Bellavista de Ambato, Macará buscará sellar su clasificación a su segunda Libertadores con una victoria ante el Deportivo Cuenca. Los azuayos aún tienen posibilidades matemáticas de pelear por el octavo lugar. Sin embargo, una derrota del equipo azuayo lo dejará lejos de la pelea.



La fecha continuará el domingo. El América se aferra a salvarse del descenso, pero deberá ganar al ya descendido Fuerza Amarilla. El juego será en Cayambe. En Quito, LDU rendirá un duro examen ante el Delfín en el estadio Rodrigo Paz Delgado, a las 14:15.



El tercer juego del día será el más atractivo de la fecha. Barcelona jugará el clásico del Astillero ante Emelec, a las 17:00. Ambos tienen objetivos diferentes. Los amarillos tratan de sostenerse en el segundo lugar para clasificar directo a Libertadores. En cambio, Emelec está obligado a sumar puntos para no hipotecar su posibilidad de entrar a la liguilla final.



Finalmente, el lunes, en Ambato, Técnico Universitario cerrará la jornada jugando contra el Mushuc Runa. El ‘Rodillo’ buscará una victoria para aferrarse a la categoría.



Así será la fecha:



Viernes 18 de octubre



Olmedo vs U.Católica (19:15), estadio Olímpico de Riobamba



Sábado 19 de octubre



Independiente vs. Aucas (13:00), estadio Rumiñahui



Guayaquil City vs. El Nacional (15:15), estadio Christian Benítez



Macará vs. Deportivo Cuenca (17:30), estadio Bellavista



Domingo 20 de octubre



América vs. Fuerza Amarilla (12:00), estadio Guillermo Albornoz



Liga de Quito vs. Delfín (14:15), estadio Rodrigo Paz Delgado



Barcelona vs. Emelec (17:00), estadio Monumental



Lunes 21 de octubre



Técnico Universitario vs. Mushuc Runa (19:15), estadio Bellavista