La Serie A se suspendió, pero estos son los partidos de Serie B, Segunda y Copa Ecuador del fin de semana

Los amistosos de la Selección ecuatoriana obligaron a la suspensión de la fecha 19 de la Serie A, la decisión la tomó la Ecuafútbol. Sin embargo, los otros tres torneos nacionales se disputarán con normalidad entre el 16 y el 21 de noviembre.

La Serie B, el cuadrangular de Segunda Categoría y la Copa Ecuador, fueron programados el pasado 13 de noviembre, durante el Comité Ejecutivo de la Ecuafútbol. Los dos primeros torneos están en fase definitiva, mientras que el último en su etapa inicial.



GolTV se encargará de transmitir dos partidos de la B, como lo hizo durante toda la temporada. La jornada 42 de este campeonato podría definir al primer ascendido a la Serie A, a falta de dos fechas para la finalización; por eso se unificó los horarios de tres juegos.



En la Segunda Categoría, por otra parte, se disputará la segunda fecha del cuadrangular final, que definirá a los dos ascendidos a la B. Estos partidos no son televisados. Los 12 partidos de la Copa Ecuador se disputarán hasta el 21 de noviembre y El Canal del Fútbol transmitirá uno.



Estos son los horarios los partidos y sus horarios:

Viernes 16 de noviembre:

Liga de Portoviejo vs. Liga de Loja (20:00) – Serie B

Audaz Octubrino vs San Francisco (20:00 – Copa Ecuador



Sábado 17 de noviembre:

Chicos Malos vs Dunamis (11:30) – Copa Ecuador

Mushuc Runa vs Orense (12:00) – Serie B, transmite GolTV

Brasilia vs Águilas (12:30) – Copa Ecuador

Duros del Balón vs Atlético Portoviejo (15:00) – Segunda Categoría

Puerto Quito vs Clan Juvenil (15:00) – Serie B

Fuerza Amarilla vs Olmedo (15:00) – Serie B, transmite GolTV

Santa Rita vs Manta (15:00) – Serie B

Alianza Cotopaxi vs Dep. Quevedo (15:30) – Segunda Categoría

Gualaceo vs América de Quito (16:00) – Serie B



Domingo 18 de noviembre:

La Gloria vs Valle Catamayo (10:00) – Copa Ecuador

Deportivo Quito vs América de Ambato (12:00) – Copa Ecuador, transmite El Canal del Fútbol

Anaconda vs Espoli (13:00) – Copa Ecuador

Insutec vs Everest (15:00) – Copa Ecuador

Morona vs Alianza (15:15) – Copa Ecuador

Spartak vs Mineros (17:30) – Copa Ecuador



Miércoles 21 de noviembre:

Atl. Portoviejo vs San Pedro (16:00) – Copa Ecuador

Imbabura vs Alianza Cotopaxi (16:00) – Copa Ecuador

Toreros vs Duros del Balón (19:00) – Copa Ecuador