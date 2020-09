Los partidos del campeonato nacional y de las eliminatorias serán sin público en Quito y el fútbol barrial sigue suspendido

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Resolución A-060 difundida por la Alcaldía de Quito incluye la regulación a los espectáculos deportivos en la capital. Esta normativa suspende la emisión de autorizaciones para la realización de espectáculos públicos en espacios abiertos o cerrados, públicos o privados.

"Se exceptúan de la suspensión los espectáculos deportivos masivos..., siempre que se celebren sin la presencia de público", consta en el documento. También el artículo 3 sobre la restricción de deportes y otras actividades en bienes de dominio y uso público impone normas.



Según la redacción del documento, "se restringe la práctica de actividades deportivas y en general todas aquellas que no permitan mantener un distanciamiento mayor a dos metros", se resalta. Tampoco estará permitido la apertura de gimnasios en la ciudad.



Así seguirá la realización del fútbol



Campeonato Nacional LigaPro: los partidos del campeonato ecuatoriano de fútbol que se juegan en el estadio Rodrigo Paz Delgado, el Atahualpa y el Gonzalo Pozo Ripalda, en el sur, se podrán seguir jugando, pero sin público. Seguirá vigente el protocolo de bioseguridad aprobado por el COE Nacional y que obliga la realización permanente de las pruebas. Esto será también en la Serie B y en la Superliga femenina que arranca este fin de semana.



Segunda Categoría: los siete clubes que participan en el torneo provincial de la Segunda deberán seguir jugando a puerta cerrada y el ingreso de las personas a los escenarios deportivos deberá ser con la realización permanente de las pruebas para covid-19.



Eliminatorias: está previsto que Ecuador reciba a Uruguay el 13 de octubre en el estadio Rodrigo Paz Delgado. El presidente de la Ecuafúbol, Francisco Egas, detalló que jugar con público dependerá de las autoridades. Sin embargo, la Resolución del Municipio no permite tener gente en los espectáculos públicos.



Fútbol barrial: la Federación de Ligas Barriales de Quito, que agrupa a cuatro organizaciones matrices, anunció que seguirán suspendidas las actividades del fútbol barrial y no se permitirá el uso de los escenarios deportivos para amistosos de ningún tipo. Ese oficio ya fue enviado a los presidentes de las diferentes ligas.



Otras actividades: otras disciplinas deportivas están autorizadas siempre y cuando tengan los protocolos aprobados por el COE Nacional. Deportes individuales de alto rendimiento sí están permitidos.