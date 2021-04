El partido entre Independiente del Valle y Universidad Católica está en análisis 

La agenda de partidos del campeonato nacional de fútbol está con complicaciones. La suspensión del partido de Independiente del Valle ante Gremio, por la ida de la fase 2 de Libertadores, y la reprogramación en Asunción puso en apuros a la LigaPro.

Miguel Ángel Loor, el presidente de la LigaPro, anunció que la realización del partido del torneo local está en análisis. La Conmebol programó el juego para este viernes en Asunción y eso altera la planificación de los rayados.



"El partido Independiente vs. Universidad Católica aún no está definido. Hoy tomaremos una decisión y ojalá no haya inconvenientes con los equipos, seguramente a algunos les gustará y a los otros no las decisiones tomadas", dijo Loor en radio Sonorama.



Independiente del Valle, con 13 puntos en la tabla de posiciones, está en pelea por el primer lugar en el campeonato, pero al mismo tiempo también busca la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Para ello deberá superar a los brasileños.



Los rayados ya adelantaron un partido de la fecha ocho ante Técnico Universitario. La octava jornada se jugará la próxima semana entre lunes, martes y miércoles. Independiente busca ajustar el calendario de partidos para seguir en la pelea en los dos frentes.