El partido entre Ecuador y Uruguay por las eliminatorias a Catar 2022 podría tener la presencia de público

El partido entre Ecuador y Uruguay por las eliminatorias mundialistas de Catar 2022, previsto para el 13 de octubre, podría tener presencia de público, en el estadio Rodrigo Paz. Así lo dio a conocer el alcalde de Quito, Jorge Yunda, la mañana de este 30 de septiembre.

“Acabamos de aprobar un protocolo para un partido de fútbol piloto para las eliminatorias de la selección, que es al aire libre, con ventilación y con protocolos de bioseguridad. Tenemos que hacer una prueba, no podemos escondernos los próximos años hasta que haya una vacuna”, dijo el funcionario, en una entrevista para Televicentro.



Aunque Yunda no aclaró cuál sería el partido, se conoce que se está trabajando para que el piloto se realice en el juego contra los charrúas, que será el primer juego de la Tri, como local, en las eliminatorias mundialistas.



“Tendrá un público con distancia, con protocolos de salida e ingreso, con una serie de cuidados sanitarios para evitar el contagio. Aprender a enfrentar el virus con normas de seguridad que es posible”, dijo el funcionario.



Por su parte la Federación Ecuatoriana de Fútbol presentó los protocolos para jugar con aforo reducido, este 30 de septiembre de 2020, en una reunión con las autoridades del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional.



La junta se dio cerca de las 11:30, según confirmó uno de los miembros del COE a este Diario. Se tiene previsto además que el organismo nacional realice una junta este 1 de octubre, para analizar con mayor profundidad el documento.

Francisco Egas, titular de la FEF, dijo el pasado 10 de septiembre, que estaban trabajando para garantizar la presencia de público en los estadios. “Esperemos que en los días que faltan nuestra situación sanitaria esté lo suficientemente buena para pensar en eso (presencia de público). Es perturbante y triste pensar en la Tri sin su gente”, dijo entonces.



El protocolo de la FEF se trabajó con organismos internacionales, desde julio pasado. El ente nacional trabajó el documento con con Ken Scott y Darren Whitehouse, Head of strategy and Partnerships del SGS-UK, para tomar conocimiento de la guía que está presentando la Premier League (Inglaterra) con la organización de eventos deportivos.



Esa colaboración internacional también sirvió para desarrollar los protocolos de regreso al fútbol en el país, y para garantizar la participación de los clubes ecuatorianos en la Copa Libertadores.



En caso de que no se apruebe el protocolo, la FEF ya está trabajando en la devolución del dinero a las personas que compraron los boletos con antelación, para el juego ante Uruguay. Se pudo conocer que se está revisando caso por caso, a cada una de las personas que solicitaron la devolución.



Hasta el momento, se reembolsó el dinero a personas de la tercera edad, cuya vulnerabilidad les impediría ir al estadio, debido al alto riesgo de contagio.