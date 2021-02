El primer partido del campeonato 2021 entre la Católica y Olmedo no se jugó; el ‘Ciclón’ no habilitó a sus titulares

El partido entre Universidad Católica y Olmedo, que estaba previsto iniciarse a las 16:30 de este 19 de febrero del 2021, no se jugará. Lo confirmó Pablo Trobbiani, entrenador del equipo de Riobamba, en la cadena de televisión que debía transmitir el cotejo.

¿La razón? Olmedo no cumplió con el reglamento financiero de la LigaPro y no fueron habilitados todos su jugadores para disputar el encuentro. Trobbiani lamentó el hecho y contó que recién al mediodía se enteró de que sus futbolistas no disponían de las habilitaciones y los carné para disputar el compromiso.



“No tenemos los carnets, no podemos jugar por ese motivo, queremos pedir disculpas a Universidad Católica porque ambos queríamos jugar. Recién a las 12 me dijeron que solo teníamos 11 jugadores habilitados y 3 de ellos están en Riobamba”, expresó Trobbiani.



Con todo, el entrenador se presentó con sus jugadores a la cancha del estadio Olímpico Atahualpa. Los futbolistas lamentaron la decisión. “Es algo que me pasa por primera vez en mi carrera”, indicó el experimentado delantero Jaime Ayoví, uno de los fichajes estelares del ‘Ciclón’ para la temporada 2021.