El partido Barcelona vs. Flamengo sí se jugará la tarde de este 22 de septiembre en el estadio Monumental

El Municipio de Guayaquil decidió poner marcha atrás en su intención de no habilitar el estadio Monumental para la realización del partido de Copa Libertadores entre Barcelona y Flamengo, válido por la cuarta fecha de la Copa Libertadores.

Pese a que el COE Cantonal decidió, pasado el mediodía, inhabilitar el escenario del juego, tras la confirmación del positivo para covid-19 de siete jugadores del cuadro brasileño, hacia las 14:00, la alcaldesa Cynthia Viteri posteó en sus redes sociales: "el estadio Monumental no está inhabilitado. Estamos a la espera del pronunciamiento del Ministro de Salud, en función de establecer si se da o no, el partido de hoy. Seguiremos el protocolo que el Ministerio señale".



Por su parte, Álex Anchundia, del COE Nacional, declaró: "nuestra posición es que debe respetarse el protocolo que fue aprobado y cumplirse en su integridad. Ese protocolo no establece suspender partidos por casos particulares. Allí se establece que si hay casos positivos, las personas pasan a aislamiento y las personas que han estado en contacto están en monitoreo y se realizan pruebas. Los jugadores que tienen prueba negativa PCR están en capacidad de jugar", declaró Anchundia, subsecretario del COE Nacional.



A las 14:47, el Municipio de Guayaquil publicó un nuevo comunicado en el que informaba que el estadio Monumental sí se encontraba habilitado. A la par, la televisora internacional ESPN confirmaba que sí se realizaría el partido y anunciaba su transmisión.

En el comunicado firmado por Cynthia Viteri, como alcaldesa y presidenta del COE cantonal, y por Allan Chang, director de Riesgos y miembro del COE de la ciudad, se señala: “El estadio Monumental Banco del Pichincha, conocido también como estadio de Barcelona, se encuentra habilitado para encuentros deportivos de cualquier índole”.



En el documento, las dos autoridades agregan: “Se solicita el pronunciamiento oficial del ente rector de Salud del país, sobre el protocolo a seguir, ante los hechos suscitados de casos confirmados de covid-19 en un grupo de jugadores y cuerpo técnico del club Flamengo”.



Antes, hacia las 14:00, los utileros de Flamengo y Barcelona empezaron a introducir en los camerinos los bolsos con los artículos deportivos para la realización del juego.

Inmediatamente después del partido, los jugadores del Flamengo volverán a Rio de Janeiro, mientras los futbolistas de Barcelona permanecerán concentrados y aislados en las instalaciones deportivas del club. Se realizarán nuevas pruebas PCR y quedarán listos para medirse el sábado a Independiente del Valle, en un partido decisivo para la definición de la primera etapa del torneo.