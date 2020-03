La pareja de Renato Ibarra narró como sucedieron los incidentes violentos

LEA TAMBIÉN

Medios mexicanos publicaron las declaraciones de Lucely Chalá, quien afirma fue víctima de las agresiones del futbolista del América de México, Renato Ibarra. El ecuatoriano ya es procesado. Según fuentes de la Fiscalía Judicial de la Ciudad de México, quedará retenido al menos seis días más hasta que un juez determine una decisión.

El expediente CI-FTL/TLP-4/UI-1C/D/00586/03-2020, que reposa en la Fiscalía de esa ciudad, recoge la larga y conmovedora declaración de la pareja sentimental del americanista.

Según Chalá, los problemas habrían empezado a finales del año pasado, cuando perdió un bebé que esperaba del futbolista. Ese drama habría afectado a Ibarra, quien sin justificación agredía verbalmente a la mujer meses después de quedarse embarazada nuevamente.

El relato es extenso. Se revelan también los insultos y groserías que el mediocampista imbabureño habría gritado mientras otras cuatro personas la agredían a ella y a su hermana.

“Notando que estaba tomado… ya que estaba tomando vino con un amigo de él, diciéndonos mi concubino a mis hermanas y a mí, de manera agresiva y gritándonos que nos fuéramos de su casa que no quería que estuviéramos ahí, que era su casa que él pagaba la renta”, afirma la víctima en el documento.

El 5 de marzo, las peleas si intensificaron. La mujer en estado de gestación fue agredida. Le tomaron del cabello y luego recibió golpes en su viente.

“Mi concubino me toma de mi cabello y me da jalones tratando de evitar que me defendiera, por lo que somos acorralados en el vestidor mientras que nos gritaban: por qué no salíamos si somos tan valientes, que nos iban a golpear, que estábamos picadas por el dinero de mi concubino”, como consta en el informe CI-FTL/TLP-4/UI-1C/D/00586/03-2020.

Incluso, en la versión de la ecuatoriana se revela una amenaza de muerte que habría gritado Ibarra durante el acto violento.

"Me vale (...), péguenles, no me importa si hay un muerto, péguenles", asegura la mujer.

Para Ibarra, la situación es compleja. Desde México afirman que su continuidad en el América está en riesgo, a pesar de que es un jugador valioso para el DT Miguel Herrera. El tricolor pudiera pagar una condena por intento de feminicidio, intento de aborto y violencia familiar.

Junto a Ibarra, también son procesados las otras cuatro personas que fueron parte de estos actos violentos.