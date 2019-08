Paraguay refuerza sus medidas de seguridad para el encuentro entre River Plate y Cerro Porteño

LEA TAMBIÉN

Paraguay y Argentina trabajan en el refuerzo de sus fronteras compartidas para evitar la llegada a Asunción de los hinchas violentos de River Plate, que este jueves 29 de agosto de 2019 se enfrentará en Asunción con Cerro Porteño, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores.



Las autoridades de seguridad de ambos países se reunieron este lunes 26 de agosto de 2019 en Asunción para abordar medidas concretas, como la realización de controles migratorios en los pasos fronterizos o la prohibición de venta de entradas a los aficionados de River Plate en suelo paraguayo.



El comisario principal de la Policía Nacional paraguaya, Eliseo Gaona, encargado del departamento de Eventos Deportivos, explicó hoy tras una reunión con sus pares argentinos en el Ministerio del Interior que los hinchas de River no podrán ingresar en Paraguay si no enseñan la boleta del partido, comprada previamente en su país.



"El control va a ser boleta, documento de identidad. Si no coinciden, no entra. Eso hace que la reventa no sea factible para los ciudadanos argentinos, que quieran comprar la entrada e ingresar a otro sector", señaló Gaona.

También avanzó que están trabajando con los agentes argentinos para coordinar el trabajo y el control en los puntos fronterizos de las localidades de Puerto Falcón (Paraguay) y Clorinda (Argentina), cerca de Asunción, y de Encarnación (Paraguay) con Posadas (Argentina), a 370 kilómetros al sur de la capital paraguaya, así como en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.



Por el lado argentino, el comandante principal de la Gendarmería, José María Valdez, reiteró las declaraciones de Gaona y recordó que los argentinos que tengan prohibido el acceso a los estadios en su país tampoco podrán ingresar en Asunción.



"Los ciudadanos argentinos que vengan deben venir con las entradas ya adquiridas. El gobierno de Paraguay ha aceptado el sistema de prohibición de ingreso a estadios deportivos de ciudadanos argentinos para personas que no tienen permitido el ingreso en nuestro país", dijo Valdez en un comunicado difundido por el Ministerio del Interior paraguayo.



Además, la Policía paraguaya rodeará de efectivos todos los alrededores del Estadio General Pablo Rojas, conocido como "La Nueva Olla", así como el itinerario de desplazamiento de River Plate.



El partido de vuelta entre Cerro Porteño y River Plate está previsto para las 18:15 hora local (17: 15 hora de Ecuador) en el estadio de Barrio Obrero, con aforo para 45 000 espectadores.



El choque de ida de hace una semana en Buenos Aires fue ganado 2-0 por River Plate.



La clasificación del Cerro Porteño a los cuartos de final de la Libertadores fue ensombrecida por los incidentes que se registraron en su estadio, tras el partido ante el San Lorenzo argentino, el 31 de julio del 2019 que fue ganado 2-1 por el local.



Los aficionados argentinos arrancaron butacas y los arrojaron a los locales, que a su vez los devolvieron a los visitantes, lo que motivó una multa de 25 000 dólares para el Ciclón guaraní y 30 000 para el azulgrana argentino, por parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol.