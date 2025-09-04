La Selección de Ecuador visita a la de Paraguay durante este jueves 4 de septiembre del 2025 en el Estadio Defensores del Chaco y los locales buscan clasificarse al Mundial 2026. Las escuadras se enfrentarán por la penúltima fecha de las eliminatorias a partir de las 18:30.

En la recta final de los partidos clasificatorios, solo Argentina, Ecuador y Brasil ya tienen su boleto hacia el máximo torneo de selecciones, pues ya son inalcanzables para el Venezuela, en el séptimo lugar. La ‘Albiceleste’ cuenta con 35 puntos; la Tri, con 25 y el ‘Scratch’ con la misma cantidad. La ‘Vinotinto’, a su vez, tiene 18 y solo restan seis unidades en disputa.

Para el compromiso frente a la Selección de Ecuador, Paraguay posee 24 puntos y ocupa el quinto lugar en la tabla de posiciones. Un empate frente al conjunto de la mitad del mundo le alejaría lo suficiente de Venezuela y también la pondría en el Mundial.

De cara al partido con la Tri, los paraguayos buscan reponerse tras la pasada doble jornada de eliminatorias, donde sumaron un triunfo y una derrota. Allí, el combinado que dirige Gustavo Alfaro consiguió imponerse ante Uruguay y cayó frente a Brasil.

Los convocados de Paraguay ante la Selección de Ecuador

Para el choque ante la Selección de Ecuador, Alfaro llamó a 27 futbolistas al combinado de Paraguay.

Arqueros: Roberto Fernández, Carlos Coronel, Juan Espínola, Orlando Gil.

Defensores: Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso, Gustavo Velázquez, Alexis Duarte, Agustín Sández, Alan Benítez, Juan Cáceres.

Mediocampistas: Matías Galarza, Andrés Cubas, Braian Ojeda, Damián Bobadilla, Diego Gómez, Alejandro Romero Gamarra.

Delanteros: Ramón Sosa, Hugo Cuenca, Ángel Romero, Miguel Almirón, Antonio Sanabria, Gabriel Ávalos, Ronaldo Martínez, Alex Arce, Adrián Alcaraz.

El rendimiento de Paraguay en eliminatorias antes de enfrentar a la Selección de Ecuador

Durante las eliminatorias, Paraguay ha cosechado sus 25 puntos a raíz de seis victorias, seis empates y cuatro derrotas. Dos de los cuatro partidos perdidos fueron a cargo del DT Daniel Garnero, quien fue sustituido por Alfaro tras malos resultados.

De la mano de Garnero, el equipo paraguayo consiguió un triunfo, un empate y dos derrotas. Cuatro puntos de 12 posibles. Su salida se dio tras caer en todos los partidos de la Copa América 2024.

Cuando Alfaro asumió el mando de la ‘Albirroja’, la escuadra guaraní se encontraba en el séptimo puesto de la tabla de posiciones. Junto al estratega argentino, el plantel ha conseguido 20 puntos de 36 posibles. gracias a cinco triunfos y empates y dos derrotas.

En el último partido que disputó Ecuador frente a Paraguay, en Quito, las escuadras no se hicieron daño. Todo terminó en un empate sin goles en el Estadio Rodrigo Paz Delgado.

Detalles del partido entre Paraguay y Ecuador por eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026

Fecha: jueves 4 de agosto del 2025

Hora: 18:30

Estadio: Defensores del Chaco

