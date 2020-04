La pandemia privó a Dani Nieto de estar con su hijo recién nacido

LEA TAMBIÉN

La semana tuvo dos noticias fuertes para el español Daniel Nieto, que el 2019 se aventuró a probar el fútbol sudamericano y firmó un contrato de año y medio con Independiente del Valle.

El domingo, en España, su esposa Paula Place dio a luz a su hijo Gael. A los nuevos padres les gustó uno de los significados del nombre: luchador, trabajador incansable. La noticia tiene al futbolista ilusionado.



Pero, el miércoles, llegó otra novedad no tan agradable: el club de Sangolquí le propuso llegar a un acuerdo para rescindir su contrato, debido a la crisis y la paralización del fútbol. Las partes se pusieron de acuerdo en buenos términos y ese mismo día, Independiente publicó en sus redes un video agradeciendo los servicios del jugador, que tuvo un paso por el Barcelona B de España.



La cinta recoge el momento cumbre de la campaña de Nieto por el cuadro rayado: el 14 de agosto, marcó el gol de la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana, en el partido ante Independiente de Avellaneda, en el estadio Olímpico Atahualpa.



“Ha sido un momento histórico en mi carrera. Pude entrar al partido y ayudar al equipo para que consiga entrar a las semifinales de la Copa. Es un recuerdo que siempre me llevaré”, le confesó a este Diario, en una conversación virtual desde su casa, a través de la plataforma Zoom.



Por ahora, lo más importante para el futbolista ibérico es conocer a su hijo. La pandemia del covid-19 le privó de estar junto a Paula en el momento del alumbramiento.



A finales del año pasado, luego de que Independiente del Valle obtuvo la corona de la Copa Sudamericana con Nieto en sus filas, el jugador zurdo y Paula, que ya estaba embarazada, viajaron a España para pasar las festividades.



La pareja decidió que Paula se quedase en Europa, dado su estado de gravidez, y que Nieto volviera a Ecuador para empezar la pretemporada con su equipo, que este año juega la Copa Libertadores.



El plan inicial era que Paula diese a luz en España y que el futbolista se uniese a la familia apenas naciera Gael. Los planes se trastocaron con el avance feroz de la pandemia tanto en España como en Ecuador.



Nieto tuvo que confinarse en su domicilio en Cumbayá. Las videollamadas con su pareja, a quien conoció en la localidad española de Soria, mientras jugaba en el C.D. Numancia, se volvían frecuentes con el paso de los días y el avance del embarazo.



A Paula le empezaron las contracciones en la última semana. El domingo, fue llevada a un hospital y Gael nació a las 38 semanas y dos días. “Primero, Paula me mandó una foto y después yo le hice una videollamada para conocer al niño. Estoy muy feliz y contando las horas para verlo”, añade el exdelantero de Independiente.



Las últimas semanas fueron complicadas para el futbolista, que solo salía de su domicilio los martes (el día habilitado para el uso de su vehículo) para abastecerse de comida. Iba a un centro comercial de Cumbayá para hacer las compras, luego de los entrenamientos matutinos del equipo.



La semana pasada, el programa español El Chiringuito de Jugones, del canal digital Mega y conocido por los acalorados debates de sus panelistas, en su mayoría hinchas del Real Madrid y del Barcelona catalán, se interesó por su caso y le hizo una entrevista, que terminó con un video sorpresa con la aparición de Paula y también de los padres del futbolista, Francisco y Sacramento. Todos le decían que tenga paciencia, que ya llegaría el tiempo de conocer a su hijo.



El tiempo se acerca. Nieto tiene cupo en un avión que sale la próxima semana a España. La familia vuelve a reunirse.