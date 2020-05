Angie Palacios y Neisi Djomes se entrenan en el patio de su casa

LEA TAMBIÉN

En el patio posterior de su vivienda, las hermanas Neisi Dajomes y Angie Palacios armaron una pequeña plataforma para sus prácticas durante el aislamiento social por el covid-19. Allí, desde hace 51 días, las pesistas tratan de mantener su estado físico.

El inmueble está ubicado en la parroquia Shell, a 12 minutos de Puyo en Pastaza, su lugar natal. Las medallistas mundiales siguen un plan diario de trabajo elaborado por el entrenador ruso Alexis Ignatov, quien desde Quito monitorea de manera virtual la preparación de sus dirigidas.

Palacios, quien el 2019 ganó dos medallas de plata en el Mundial Juvenil en Suva, Fijy, está consciente que entrenarse en casa no es igual que hacerlo en un gimnasio con todas las facilidades. “El trabajo ha bajado bastante, uno hace lo que se puede, pero no existen las condiciones favorables”.

A su criterio, el patio de cemento es pequeño y no brinda todas las garantías del caso. Para evitar lesiones de sus rodillas por la dureza del piso, las seleccionadas usan tablas o tablones para desplazarse durante el levantamiento de las pesas. También utilizan cauchos para botar las pesas después de alzarlas.



Antes de la pandemia, en un gimnasio adecuado, Palacios levantaba 100 kilos en la modalidad de arranque y entre 115 y 120 kilos en envión. En la actualidad, lo máximo que alza es 80 kilos en arranque y 95 en envión. “El piso no está adecuado para botar cargas demasiado pesadas”.



Neisi y Angie quieren retomar la alta exigencia de los entrenamientos con miras a las competencias internacionales que están reprogramadas para el último trimestre del 2020. Ellas, hasta el miércoles pasado, aún no recibían los incentivos económicos de marzo y abril que entrega la Secretaría del Deporte a los atletas del Plan de Alto Rendimiento.



Las dos medallistas mundiales están entre las cinco pesistas del Ecuador que buscan cuatro cupos para los Juegos Olímpicos del próximo año en Tokio, su principal desafío. A ellas se suman las experimentadas Alexandra Escobar, Tamara Salazar y Lisseth Ayoví.



Según Luis Zambrano, presidente de la Federación Ecuatoriana de Levantamiento de Pesas, ninguna de las deportistas tiene asegurado el cupo olímpico, pero hay grandes opciones de lograrlo. El Torneo Preolímpico será en el 2021, pero deben participar en certámenes específicos durante el proceso de clasificación.



La emergencia sanitaria trastocó los planes de Neisi y Angie. Ellas hicieron campamentos en España y Carpuela (Imbabura), entre enero y febrero de este año. Pasaron por pruebas antropométricas y recibieron un plan nutricional anual. Todo estaba encaminado para los Juegos Olímpicos.



Zambrano asegura que, salvo el Panamericano Absoluto de Levantamiento de Pesas -que será clasificatorio para los Olímpicos (previsto para el 2021)-, los demás eventos se harán entre octubre y diciembre de este año, si se supera la pandemia. Entre los principales están el Sudamericano e Iberoamericano en Cali, destinado para la categoría sénior.



Para esos torneos se prepara Dajomes, quien el próximo 12 de mayo cumplirá 22 años. Se muestra convencida que competirá en los Juegos Olímpicos de Tokio. En su debut olímpico, hace cuatro años, terminó séptima en Río de Janeiro, en la categoría de 69 kilos. El 2019 alcanzó dos medallas de bronce en el Mundial Absoluto en Tailandia, en arranque y total.



Palacios se despedirá este año de la categoría juvenil y por eso pide a Dios que pronto se vuelva a la normalidad. Se planteó dos certámenes principales: el Panamericano y El Mundial que serán en Colombia y Rumanía, probablemente entre octubre y diciembre próximos. Pese a sus 19 años, ya compite con rivales adultos, aunque está consciente que debe mejorar sus marcas.