Johan Padilla: 'Robert Arboleda y Jonathan Borja me mantienen'

La situación entre Johan Padilla y la presidenta de El Nacional ha tomado matices inesperados. Las dos versiones se contradicen. Por una parte, en el club aseguran que se han pagado todos los salarios, pero el golero esmeraldeño afirma lo contrario.

Padilla recibió una habilitación provisional para jugar por el Delfín. Pero la presidenta Lucía Vallecilla espera que este documento no tenga efecto cuando se compruebe que el dinero ingresó a las cuentas del jugador.

El golero confesó que sus últimos meses como jugador criollo han sido complicados en lo económico.

"Desde el 2017 me deben primas. En lo personal tengo un carro que no he podido pagar el mensual, y ahora me lo quieren quitar. Además las pensiones de mi hija, que necesito pagarlas", dijo en una entrevista en Radio La Red.



Padilla aprovechó para responder a Vallecilla de otras acusaciones. La dirigente aseguró que el futbolista violó los protocolos de bioseguridad en el hotel de concentración, en Guayaquil.



"No me contagié por irrumpir ningún protocolo, es improbable aquello. En ese hotel en Guayaquil, previo a los partidos, hubo mucha gente", aseguró.



También confesó que dos colegas y amigos son quienes le cubren ciertos gastos hasta que El Nacional le cumpla con sus salarios atrasados.



"Quienes en todo este tiempo me han estado manteniendo son Robert Arboleda y Jonathan Borja. Yo necesito comer y dar de comer a mis hijos", dijo el futbolista.



Vallecilla le confirmó a este diario que el club debe dos meses de sueldos. Esto por los retrasos que han existido de parte de la empresa dueña de los derechos de televisión del campeonato.