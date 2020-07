Carlos Rodríguez: 'Si me voy de Liga, solo sería en condición de préstamo'

LEA TAMBIÉN

Carlos Rodríguez, defensa central de Liga de Quito, afirmó que todavía es jugador del club. Llegó con un contrato de cuatro años, aunque reconoció que en el fútbol, eso no es garantía de que se quede en la institución. Esto, cuando se especula de que serviría de moneda de cambio para incorporar a un nuevo volante argentino.

“Yo firme 4 años de contrato con Liga y tengo la cabeza en Liga. Pero son cosas que pasan y estamos dispuestos a ayudar al equipo", dijo el charrúa en una entrevista en Radio Cobertura.



El zaguero reconoció que todavía no ha sido notificado por la dirigencia, pero desde ya está buscando opciones en otros países. 'Paco', como lo conocen en el fútbol, pudiera volver a su país o ir a Brasil o México.



"En Brasil tengo dos opciones que son buenas, al igual que en Uruguay y en México. Estamos viendo las mejores opciones", dijo el defensor.



Rodríguez advirtió que si se va de Liga de Quito será por ayudar al equipo. No sería una venta definitiva.



"Si me voy de Liga, solo sería en condición de préstamo y debo volver, porque tengo un contrato por 4 años. No es un adiós para Liga, solo es un hasta pronto. Es para ayudarlo al equipo y bienvenido sea", puntualizó.



En pocas palabras, se despidió de forma anticipada de la hinchada. En Liga de Quito jugó una temporada. Consiguió dos títulos (Copa Ecuador y Súpercopa Ecuador) y llegó a cuartos de final de la Copa Libertadores.



"Al hincha decirle muchas gracias por todo el apoyo que me dio en este tiempo y espero haber contribuido en algo. Siempre he sudado la camiseta cuando me tocó jugar”.



En Liga de Quito se especula sobre la llegada de Lucas Ezequiel Piovi, mediocampista argentino.