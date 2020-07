Pablo Repetto: 'nunca le dije que no a la Selección ecuatoriana, pero tampoco me pongo de candidato'

LEA TAMBIÉN

Pablo Repetto, entrenador de Liga de Quito, se mostró optimista con la fecha confirmada del reinicio del campeonato nacional. Aseguró que con esa información, las prácticas resultan más fáciles para su cuerpo técnico y el equipo.

El estratega uruguayo tiene un plan de trabajo definido. En su esquema tiene previsto jugador al menos tres partidos amistosos de entrenamiento y definir detalles de su plantilla. Será una seguidilla de cotejos para los albos. Entre la LigaPro y Copa Libertadores, el cuadro universitario deberá rotar jugadores.



"Tranquilo porque ya tenemos fecha confirmada. Tratando de definir detalles para que el equipo llegue de la mejor manera y con la duda del rival, tenemos que ver si viajamos a Machala o si jugamos en Quito”, dijo en una entrevista en Mundo Deportivo.



Sobre la posibilidad de llegar a la Selección, el DT albo fue cauto. Aseguró que le ilusiona la idea de trabajar en una selección, pero toma los rumores y supuesta candidatura con seriedad. Afirma que no descartaría esa posibilidad, pero tampoco se pone como candidato.



"Prefiero no hablar mucho de la Selección, no quiero especulaciones. En ningún momento dije no a la selección pero tampoco me pongo como candidato. Los dirigentes tienen que tomar la mejor decisión para el fútbol ecuatoriano", aclaró Repetto.



También habló sobre el expediente de Fabián Bustos, entrenador de Barcelona. El club decidió retirarlo después de que el argentino afirmara que Liga de Quito siempre le “roba” los partidos. Este comentario fue en una rueda de prensa y generó malestar en la dirigencia.



"No estuve al tanto de nada de lo que ocurrió con Fabián Bustos, me pareció bien que Liga retire el expediente porque a veces la euforia o el dolor nos hace decir cosas que en frío no las decimos", dijo el entrenador.