Pablo Repetto: 'Vimos que el trabajo que se hizo en casa tuvo su efecto' 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En Liga de Quito había ansiedad por volver a las canchas y retomar los entrenamientos. El DT Pablo Repetto aseguró que el primer día de trabajo, tras más de 80 días de paralización de la competencia, fue positivo. Sus pupilos realizaron trabajos físicos y con balón y le sirvió para tener un diagnóstico de cómo llegan para el término de la temporada.

En una rueda de prensa virtual, a través de la plataforma Zoom, el uruguayo fue claro. Hubo casos puntuales que se presentaron con ligero sobrepeso, pero dentro de los parámetros que se habían establecido por los nutricionistas. Recalcó que el buen trabajo en casa fue clave, sobre todo por la fortaleza mental que se consiguió durante el confinamiento.



"En lo físico están como nosotros pensábamos. Con el sobrepeso normal de una actividad física atípica en casa", dijo el entrenador.



El DT aseguró que todavía no es momento de sacar conclusiones. Que en apenas una jornada se enfocaron en retomar los trabajos físicos y chequeos médicos de pretemporada.



"No es fácil sacar conclusiones en el primer día en la parte técnica y táctica. En la parte física sí, por como llegaron los jugadores. Se hizo una evaluación de a grasa y peso. Para tener un panorama de cómo nos encontramos con cada jugador. Hay expectativa de parte del plantel. Lo vimos y se nota. Después, todo lo que trabajamos nos dio una idea de que fue importante lo que se hizo en la casa. No vimos excesos exagerados en el peso, ni jugadores que les va a costar más de lo previsto volver a la actividad en campo" explicó Repetto.



El uruguayo también recordó que por ahora tiene equipo completo y que cuenta con jugadores en su plantilla que a inicios de temporada no iban a ser considerados por un largo tiempo. Ese es el caso de Jhojan Julio, quien ya está recuperado de una fractura en su rodilla derecha. Por ahora descarta que se incorporen más jugadores.



"Empezamos el campeonato así. Ahora se suma otro jugador que es Jhojan Julio, que a inicios del año no lo teníamos en cuenta. Está claro que en medida de que no tengamos bajas, no vamos atener altas. Hay una posibilidad de que alguien salga, pero solo ahí buscaremos opciones. No vemos videos de ningún jugador. Estamos con la tranquilidad de que tenemos un plantel ya conformado", reafirmó.