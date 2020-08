Pablo Repetto rechazó la oferta del Atlas de México por seguir en Liga de Quito

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El uruguayo Pablo Repetto confirmó que sí fue contactado por gente del Atlas de México para contratarlo,pero aclaró que por ahora está enfocado en Liga de Quito. El estratega quiere finalizar la temporada y después definir si continuará en el club o si tiene otro destino.

El nombre de Repetto trascendió en las redes sociales como posibilidad para reemplazar a Rafael Puente. Los aztecas buscaron al charrúa de forma directa y sabían que podían pagar una muta para hacerse del DT.



"Recibí un llamado de un representante del equipo, automáticamente les manifestamos que por encima de que tenemos un contrato hasta diciembre y que podríamos llegar a un acuerdo pagando una multa, no veíamos ninguna opción de ir a ese equipo”, aseguró Repetto en una entrevista en Área Deportiva.



Repetto aseguró que primó su respeto por la dirigencia y cariño por la institución. Prefirió descartar una opción millonaria del fútbol mexicano por quedarse a pelear el título con la 'U'.



“Encima del gran cariño que uno le tiene a la institución, uno debe tener un compromiso que va de la mano con muchas cosas muy buenas que hemos vivido en el club. No me puedo olvidar del respeto de los dirigentes hacia nosotros y el reconocimiento de la hinchada”, afirmó.



La opción de Atlas no fue la única que recibió la dirigencia de Liga de Quito. también hubo otros clubes interesados, pero ese tema se manejó con total reserva. Tanto, que no trascendió.



“No lo digo con el fin de venderme ni promocionarme, en este tiempo en Liga también tuve otra oferta buena que no ha salido a la luz pero me la mantengo en reserva, porque creo que así se debe manejar un cuerpo técnico, respetando al lugar que nos abrió las puertas”, finalizó.