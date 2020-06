El DT de Liga de Quito, Pablo Repetto respondió a las críticas de Nassib Neme, dirigente de Emelec

LEA TAMBIÉN

Liga de Quito y Emelec vuelven a 'enfrentarse' verbalmente. Antes lo habían hecho Esteban Paz y Nassib Neme, los dirigentesde ambas instituciones respectivamente. Ahora el turbo fue del DT albo Pablo Repetto y el máximo directivo del cuadro eléctrico.

El estratega charrúa aseguró que Emelec debía o podía ser sancionado por adelantarse a los entrenamientos. El cuadro porteño empezó a moverse en el complejo Samanes a finales de mayo, cuando la fecha para reinicio de actividdes estaba estipulada para el 8 de junio. El COE cambió de decisión. Ahora el reinicio de las actividades será el 10 de junio.



Ante eso, Neme aseguró que los entrenadores debían dedicarse a lo suyo y dejar “el bla bla bla” a los directivos.



“Yo lo único que dije y lo repito y me corrigen si hay una palabra diferente, era que no esperaba una sanción para todos los equipos sino para un solo equipo que era Emelec”, dijo Repetto en una entrevista en El Canal del Fútbol.



Repetto puso como ejemplo al fútbol chileno, donde dos clubes fueron suspendidos y sancionados por adelantarse a las prácticas.



“En ningún momento me referí a ninguna persona, había un ejemplo puntual que pasó en Chile con dos equipos, uno de los cuales fue Huachipato que por incumplir con la ley le suspendieron el complejo. Entonces, teniendo esa referencia me proyecté que iba a pasar algo parecido pero tampoco es que estoy pidiendo que sancionen a Emelec”, amplió el uruguayo.



El entrenador de los albos fue claro. Nunca se refirió a Neme, tampoco buscó generar polémicas con sus declaraciones.



“Si había una sanción, me parecía que era para Emelec. Nunca me referí a Neme ni lo haría, confrontar o discutir con un dirigente. Uno tiene que respetar las opiniones de los dirigentes así como los dirigentes respetan las decisiones de los entrenadores. Cada uno tiene que estar en su terreno pero me parece que yo no me pasé de la raya”, recalcó el DT charrúa.



“Sólo lo que dije fue hacer un comentario que si le preguntas a la mayoría de la gente, sobre todo de los equipos que cumplieron, van a pensar lo mismo. Pero como dije, no quiero entrar en un tema polémico porque ha habido muchos”, sentenció Repetto.