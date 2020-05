Pablo Repetto: ‘Por momentos fue complicado mantener la motivación’

LEA TAMBIÉN

Pablo Repetto, entrenador de Liga de Quito, vive la cuarentena junto a su familia. Extraña el día a día en los entrenamientos, en el complejo de Pomasqui. El estratega habla de la situación del club, de lo que se vive en el país por la pandemia del covid-19.

El arquero de su equipo, Adrián Gabbarini, dice que lo que más extraña es estar en el arco y atajar. ¿Usted también añora volver al banquillo?

En mi vida hay dos pasiones: la familia y el fútbol. La familia la tengo ahora y he compartido un tiempo hermoso, pero extraño el fútbol, me está faltando ese día a día, el dirigir los partidos, los entrenamientos. Esperamos que ya sea menos el tiempo para poder volver. Por momentos fue complicado mantener la motivación.



Hablando de motivación. No es lo mismo orientar al grupo hacia un logro cuando hay partidos, finales o torneos que solo entrenarse a diario sin saber cuándo volverán a jugar. ¿Cómo hizo para mantener esas ganas en sus jugadores?

En las primeras semanas no tuvimos esas novedades. Esto era algo nuevo y solo esperábamos que ya se acabase. El problema fue a partir de la cuarta semana, cuando veíamos que el tema seguía. Era complicado mantenerse motivados. Pero este es un buen grupo y lo hablamos. Hablamos de la importancia de mantenerse bien entrenados para afrontar la gran cantidad de partidos que vendrán cuando todo termine. La motivación hoy pasa por el lado de pensar que hemos pasado mucho tiempo resistiendo en la cuarentena y creemos que ya está por terminar.



Hay jugadores de su plantilla como Matías Zunino y Lucas Villarruel que juegan por primera vez en el exterior. De hecho, Zunino está solo en el país. ¿Qué hicieron para contenerlos?

Tenemos contactos con ellos, yo como entrenador, los preparadores físicos. Uno los ve todos los días en los entrenamientos por Zoom y detecta su estado de ánimo. Había que mirar sus casos porque Zunino está solo en el país. Lo llamamos continuamente, pero no solo yo, sino el cuerpo técnico, sus compañeros, todo el mundo está pendiente para lo que necesite.



Cinco de los 30 jugadores de su plantilla tienen en su casa una caminadora o una bicicleta estática. ¿No es llamativo el dato? ¿Los jugadores no se preparan en casa para complementar sus entrenamientos diarios?

¡Es que esta situación nos tomó por sorpresa a todos! No creo que los jugadores no se preparen: hay gente que además de entrenarse en el club asistía a gimnasios para reforzar la parte física. No hay nada que reprochar. Sí destaco la capacidad que han tenido los jugadores para acondicionar implementos de casa para hacer ejercicios con peso. Yo destaco eso de mis jugadores.



Usted dijo que se necesitan tres o cuatro semanas para prepararse antes de volver a jugar. ¿Cree que se respetarán esos tiempos?

Dije tres semanas, pero creo que me expresé mal: necesitamos, como mínimo, cinco semanas para prepararnos, para salir de un estado de 70 días de un sedentarismo mayor al que cuando hay descanso. La adaptación requerirá de tiempo: se trabaja en casa, en pisos diferentes, sin balón, sin el recorrido que hay en el fútbol.



Se aprobó un protocolo médico para el retorno a los entrenamientos. ¿Ya se interiorizó con el contenido? ¿Tiene una idea de cómo hacer entrenamientos con grupos reducidos en distintos horarios?

Hasta ahora no hemos ido a fondo con el tema. A medida que vaya abriéndose la posibilidad de volver me preocuparé un poco más. Pero creo que hay que mirar o tomar como referencia lo que irán haciendo los países que retornarán a la actividad antes que nosotros.



El sábado se reiniciará la Bundesliga. ¿Le da curiosidad saber cómo se jugará en Alemania?

Totalmente. Creo que todos los ojos de los futboleros estarán pendientes de lo que pueda pasar ahí. Hay necesidad y ganas de ver fútbol, pero además nos marcará una pauta de lo que pueda pasar en Ecuador y Sudamérica.



¿Qué tan inquieto está su grupo con respecto a la posibilidad de volver a jugar? ¿Han hablado del miedo a contagiarse?

Hay gente que tiene más temor y otros que son más tranquilos con ese tema. Pero eso lo iremos tratando cuando podamos volver a los entrenamientos. Ya iremos más a fondo con eso cuando volvamos.



Se menciona un retorno al fútbol con una LigaPro dividida por regiones para los juegos. ¿Qué le parece?

Yo soy de la idea de que el torneo debe jugarse tal como estaba pensado inicialmente. Es lo más justo: las mismas reglas y el mismo calendario de inicio de año.