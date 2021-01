Pablo Repetto: "Luis Amarilla es una opción para venir al equipo"

Pablo Repetto, entrenador de Liga de Quito, analizó cómo se está estructurando la plantilla para este 2021. El estratega prefirió no dar nombres hasta que las negociaciones no estén cerradas del todo, pero dejó pistas. Sobre todo la del reemplazante de Rodrigo Aguirre, quien se iría a México.

Según el uruguayo, el objetivo de la Comisión de Fútbol es mantener la base de jugadores de los últimos tres años. Esa ha sido la prioridad del club y por lo tanto se han renovado varios contratos. Pero también se han buscado jugadores.



"No quiero entrar en nombres hasta que se confirmen las negociaciones. Luis Amarilla es opción para venir al equipo", dijo Repetto.



Él, junto a su cuerpo técnico, han buscado elementos que le den al equipo un salto de calidad. Encontrarlos no ha sido fácil.



"Lo primero lo que uno busca es encontrar jugadores de nivel no es fácil (...) No es fácil tener el 100% de lo que uno quiere. Porque hay que adaptarse a las exigencias económicas del club", dijo el entrenador.



También aseguro que conoce bien a Fernando Gaibor, uno de los prospectos que se están estudiando por parte de la directiva. El exjugador de Emelec y de Independiente de Avellaneda pudiera llegar al club.



"Lo conozco bien a Fernando Gaibor. Es un jugador de buen pie. No quiero entrar en las especulaciones y si me gustaría o no", dijo.



Sobre la Supercopa, el DT mostro su inconformidad por el tiempo de su panificación y la poca preparación y adaptación de sus jugadores para este torneo.



"Fue rápido la organización de ese torneo. Si nos toca lo vamos jugar, pero tampoco nos cae simpático por los tiempos", puntualizó