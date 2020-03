Pablo Repetto, DT de Liga de Quito: ‘Tenemos posibilidades en la Copa’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

River Plate no logró coronarse campeón el fin de semana y debe definir el título local el domingo. Antes se medirá con Liga por la Copa. ¿Qué rival esperan ustedes? ¿Cambia mucho su planificación?

En el fútbol uno nunca puede elegir. Si venían como campeones, capaz llegaban más relajados, más distendidos. Si vienen ahora con los suplentes, quizás la actitud sea otra, pero no podemos distraernos. El equipo que traigan será duro. Debemos pensar en lo nuestro.



Su equipo ahora está en proceso de formación por los nuevos refuerzos. ¿Qué balance hace de los partidos iniciales? ¿Qué sensación le dejó su equipo en las primeras fechas?

​

Hay cosas buenas y otras que no lo son tanto. Tenemos que ser más sólidos. Hay buenos momentos de juego del equipo, pero hay que ser más regulares, ser un equipo más compacto.



Da la impresión de que Liga se volvió más ofensivo, pero perdió el orden defensivo que lo caracteriza a usted.

​

Hemos corrido riesgos para buscar los resultados. Quizás eso nos ha costado. El equipo busca ser más protagonista y a veces, cuando vas a buscar los partidos, dejas espacios atrás. Pero eso se irá corrigiendo con el paso de los partidos, con repetir el equipo y mantener la tranquilidad en el día a día.



Una de las novedades de la temporada es el cambio de Antonio Valencia a la posición de volante cinco. ¿Qué tiene que aportarle ‘Toño’ desde aquella posición?

​

Antonio es el mismo jugador de siempre, con su clase y calidad. ¿Qué esperamos de él? Básicamente ese primer pase, salida del equipo, solidez defensiva. Pero, al igual que en el resto de líneas, se necesita un tiempo de adaptación en la posición. Tenemos la particularidad que en el medio campo tenemos muchos refuerzos que están en ese proceso de adaptarse como Lucas Villarruel, que ya jugó ante El Nacional, Matías Zunino, Marcos Caicedo.



¿Siente que su equipo ahora es más ofensivo que en otras campañas?

​

Eso lo determinará el tiempo. Tenemos jugadores con un perfil más ofensivo. Pero como digo: a veces por ir al frente corremos riesgos defensivos. Tenemos que seguir puliendo esos movimientos.



Los argentinos se preocupan mucho por la altitud de Quito. ¿Qué tanto puede afectar esta variable en el partido del miércoles con River?

​

Siempre se habla de la altitud, pero el año pasado vino Boca y nos ganó 3-0. Creo que a la altitud hay que sacarle provecho, jugando bien, siendo intensos. Hay partidos en que no le hemos sacado provecho. Pero ojo, que Quito es una ciudad en la que se puede jugar, los equipos pueden venir y atacarte.



Usted sostiene que en la Copa, los pequeños detalles siempre cuentan.

​

Funciona así. Liga tuvo un día más que River para preparar el partido del miércoles. Esperemos que ese tiempo nos ayude a planificar mejor. También estamos pendientes del estado de la cancha, que no estuvo bien en el partido ante Independiente.



River y Sao Paulo son favoritos de su llave. ¿Le quita presión a su equipo?

​

Siento que tenemos posibilidades en la Copa. Si uno hace una encuesta, seguramente River y Sao Paulo son los favoritos de nuestro grupo, pero eso nos tiene sin cuidado. Nosotros creemos que la clave está en iniciar bien en la Copa, en hacernos fuertes en casa para asegurar la clasificación. Siempre buscaremos ser protagonistas.



La Copa siempre es especial para Liga y para usted. ¿Cómo vive el equipo las horas previas al debut del miércoles?

Este es un torneo especial para Liga como institución y para nosotros como cuerpo técnico. ¿Los jugadores? Aquí hay muchos futbolistas que han jugado muchas copas, que tienen experiencia y saben cómo jugar el torneo. Hay tranquilidad y una ansiedad normal porque llegue el juego y podamos demostrar lo que sabemos.