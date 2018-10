DT Repetto envió a la Reserva a Leonel Nazareno por tiempo indefinido

LEA TAMBIÉN

Adrián Gabbarini, Érick Viveros y Julio Cárdenas fueron los únicos arqueros que se entrenaron en la mañana de este 16 de octubre del 2018, en el Complejo de Pomasqui, con el equipo principal de Liga de Quito.

El gran ausente fue Leonel Nazareno, determinante para la victoria de LDU en la última victoria sobre Universidad Católica y quien cuestionó al técnico Pablo Repetto.



El entrenador lo envió al equipo de la Reserva por tiempo indefinido. A Repetto le incomodaron las declaraciones de Nazareno, quien tras la victoria sobre Católica dijo que con su actuación “calló bocas de los hinchas y del técnico”.



“Está en la Reserva. Entendíamos que tuvo una actitud que no va acorde con lo que queremos inculcar en el plantel. Mantenemos una línea de respeto y compañerismo. Hay cosas en el fútbol que son importantes, no solo en la parte deportiva sino también personal” dijo el estratega uruguaya.



Humberto Pretti entrena habitualmente a tres arqueros en la U. Ante la ausencia de Nazareno, quien no está en el equipo desde el lunes 15 de octubre, se subió a Primera al golero juvenil Cárdenas.



Gabbarini ya está recuperado y podría jugar ante Deportivo Cuenca, el sábado 20 de octubre del 2018, en el estadio Rodrigo Paz Delgado.