Pablo Repetto, DT de LDU: 'No vamos a priorizar si primero jugamos de local o de visitante en las finales'

Pablo Repetto, entrenador de Liga de Quito, reveló detalles de cómo estará su equipo para la última fecha de la temporada regular y para las finales. El estratega uruguayo recuperó a varios jugadores lesionados y confía en cerrar el 2020 con un título.

El entrenador de los albos aseguró que en esta segunda fase del torneo nacional sintió las bajas de varios jugadores estelares. El covid-19, las lesiones y el desgaste por la doble competencia repercutió para que Liga no ganara el título sin jugar la final.



"Nos afecto la doble competencia (LigaPro y Copa Libertadores). Además tuvimos muchos contagios de covid-19 y lesiones (...) Cuando pensábamos rotar a la plantilla, justamente tuvimos siete u ocho bajas", dijo Repetto en Mundo Deportivo.



Repetto ya piensa en la final. Espera que la mayoría de sus jugadores se recuperen y poder contar con lo mejor de su plantilla para estos dos duelos decisivos.



"Hoy estamos tratando de proyectarnos a la final con lo que consideramos lo mejor que tiene el plantel", dijo el entrenador, quien además reveló que para el domingo 20 de diciembre volverán al rol titular Franklin Guerra y Lucas Villarruel.



"La preferencia hoy es cuidar al plantel para llegar a la final. Franklin Guerra jugará el domingo. Posiblemente (Lucas) Villarruel jugará ante Técnico Universitario", dijo el entrenador.



El uruguayo ya lo advirtió. Para la final, el equipo no llegará en su pico más alto, pero eso no significa que se mostrará competitivo. El equipo encarará el duelo por el título esperando cerrar un buen año futbolístico.



"Vamos a jugar la final sin el pico alto del equipo, esto está claro (...) Creo que fue un buen año (en lo futbolístico) y esperemos redondear con el título al final de la temporada", aseguró el DT. "Nosotros no vamos a priorizar si primero jugamos de local o de visitante (en las finales)".

