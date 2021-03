Pablo Repetto quiere superar el 'luto' de la final del 2020 con un nuevo título

El DT Pablo Repetto, de Liga e Quito, reveló que sus jugadores sienten frustración por no haber conseguido los tres puntos en Riobamba, el pasado 28 de febrero de 2021, por la segunda fecha del campeonato ecuatoriano de fútbol. El estratega aseguró que era un juego complicado por no tener referencias del Olmedo.

Por eso ahora el equipo juega ante Universidad Católica, el sábado 6 de marzo del 2021, con un afán de revancha. "Venimos con dolor de no haber logrado los 3 puntos. El primer tiempo no fue el esperado, hicieron un buen trabajo ellos, nos cerraron los circuitos. Mejoramos en último tramo, el dolor se acrecienta por el gol que no nos validan", dijo el estratega.



Para el uruguayo, a su equipo le quitaron dos puntos y espera que esa decisión no repercuta al final del campeonato. A esta frustración se suma el "luto" generalizado que tiene Liga de Quito por no haber ganado el título del 2020.



"Nos quitan 2 puntos, ojalá al final no sean decisivos. Constantemente estamos analizando para mejorar en cada detalle. Todavía estamos saliendo de no haber ganado el título el año anterior y sumado al estado del campo", dijo Repetto.



El uruguayo recalcó las razones por las que dolió perder la final ante Barcelona, en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Eso sí, realzó el nivel de su grupo, que ha jugado cuatro finales.



"La última final fue la que dolió más por lo que genera Barcelona. Hay un grupo ganador, hemos jugado cuatro finales, esperamos confirmarlo este año. La mentalidad es ir partido a partido", dijo.



Ante las críticas, Repetto recordó sus más de 300 partidos en el fútbol ecuatoriano, las finales que jugó con Independiente del Valle y Liga de Quito y la capacidad de los albos en la última campaña.



Según el estratega, aún no ha conversado con sus jugadores sobre la alineación, pero mantendría el esquema táctico.



"Hemos mantenido una figura: 4-2-3-1. Aún no lo he conversado con el equipo. Compararme con Bauza es compararse con Dios, es el top en Liga", dijo el técnico.