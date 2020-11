Pablo Repetto: 'Intentaremos jugar lo más parecido a lo que venimos haciendo'

Con cinco convocados a la Selección de Ecuador y uno de los estelares lesionados, el DT Pablo Repetto deberá cambiar la planificación de su equipo. Liga de Quito enfrentará a Mushuc Runa y al Aucas por la sexta y séptima fecha de la LigaPro.

"Tenemos el orgullo de aportar con cinco jugadores a La Tri, pero eso nos genera un inconveniente, porque debemos afrontar 2 partidos y tal vez hasta 3 sin ellos. Pero tengo la tranquilidad de tener un gran plantel con jugadores con condiciones", dijo Repetto en una entrevista en Radio La Red.



El estratega aseguró que intentará que la dinámica del equipo sea el mismo que ha venido desarrollando en esta temporada, aunque advirtió que el funcionamiento podrá variar con el equipo B.



"Intentaremos jugar lo más parecido a lo que venimos haciendo, pero a partir del cambio de jugadores, se pierde esa sincronización que tiene el equipo. Además, al ser diferentes las características de los jugadores, variará el funcionamiento", dijo Repetto.



Además de los convocados, Liga también tiene lesionados. El último fue Franklin Guerra, quien ya fue descartado para el juego ante el 'Ponchito' de este miércoles 11 de noviembre del 2020, en Echaleche.



"Franklin Guerra está descartado para jugar ante Mushuc Runa, y está en duda para jugar ante Aucas. Esperamos la evolución de su lesión para contar con él tan pronto como sea posible", dijo.



"Matías Zunino y Rodrigo Aguirre están mejor pero no están en su mejor condición. Pero eso no quiere decir que ellos no puedan jugar los 90 minutos. Estamos tranquilos porque han trabajado fuerte, muy bien y eso nos da cierta tranquilidad", afirmó.