Pablo Repetto: ‘buscamos el gol, pero nos ganó la ansiedad’

Con la mirada en el piso, Pablo Repetto se sentó en su sillón en la sala de prensa. Antes de sentarse se acomodó por enésima vez el pantalón negro ceñido. A su lado, Cristian Martínez Borja compartía su malestar y su cara larga.

“Buscamos el gol, pero nos ganó la ansiedad. Ellos vinieron a defenderse. Sabíamos que iban a venir a defenderse, pero este debe ser el partido en el que menos se jugó en el torneo”, dijo Repetto, en alusión al árbitro Marlon Vera, de quien criticó su permisividad con la quema de tiempo de Delfín.



También apuntó dardos contra su rival. “Este equipo (Delfín) se quejó cuando los árbitros le pitaron en contra. En Ambato, cuando no les dieron el penal en contra o ahora ya no dijeron nada”.



Cristian Martínez, por su parte, declaró que el equipo lo intentó por todos lados, pero no lo consiguió. “Vamos a pelear en la vuelta”.



La final de vuelta será en el Jocay de Manta el 15 de diciembre del 2019.

