Pablo Repetto: 'el estadio Monumental no es el escenario más difícil'

Pablo Repetto, técnico de Liga de Quito, considera que jugar en el estadio Monumental ante Barcelona no será complicado. Ambos elencos se medirán este domingo 1 de noviembre del 2020, por la cuarta fecha de la LigaPro. Y ambos clubes luchan por ganar la segunda etapa.

Los canarios lideran esta fase por tres triunfos seguidos en las tres primeras jornadas. La 'U', en cambio, es tercero con seis puntos tras dos victorias y una derrota. Sin embargo, los capitalinos ya se clasificaron a la final del torneo luego de haber ganado la primera etapa.



En declaraciones a la estación Área Deportiva, de Quito, Repetto aseveró: "Siempre que se juega de visita hay una dificultad mayor, pero para mí, particularmente, el Monumental no es el escenario más difícil".



El estratega charrúa confirmó previamente que contará con casi todo su plantel para su visita a los toreros. Solo el volante argentino Ezequiel Piovi se recupera de una lesión y no será considerado para el cotejo.



Sobre su continuidad en Liga, Repetto dijo que sigue en conversaciones ya que el club tiene una deuda pendiente con él desde el 2017. "Por eso todavía no podemos confirmar que vamos a seguir, pero la intención está ahí de las dos partes. Seguro en estas semanas se solucionará", expresó Repetto