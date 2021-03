Pablo Repetto, entrenador de Liga de Quito, respondió al jugador Édison Vega

Édison Vega, ahora exjugador de Liga de Quito, publicó las razones de su salida del equipo. Aseguró que fue una decisión de una persona del cuerpo técnico y que tuvo el respaldo de una persona de la dirigencia. Ante estas declaraciones, el DT Pablo Repetto respondió en una rueda de prensa y aclaró cómo se dieron las cosas.

Vega, después de seis años, no continuará en Liga de Quito. En su carta de despedida aseguró que se recupera de una lesión y que en el club no le permitieron continuar con su recuperación en las instalaciones del equipo a pesar de seguir formando parte de la plantilla.



El cuerpo técnico y la directiva le informaron que no sería tomado en cuenta y esto le generó molestias. Repetto aseguró que la decisión se la tomó para darle más espacio a los jóvenes del equipo.



"Lo de Vega, yo ya dije que se había tomado una decisión porque vemos jugadores jóvenes que tienen posibilidades y por eso se tomó la decisión”, aseguró Repetto en rueda de prensa.



Eso sí, el estratega uruguayo agradeció el aporte de Vega mientras estuvo en el equipo. Aseguró que fue clave y hasta capitán en los momentos dulces y no tan buenos del club.



“Vega en Liga siempre fue un jugador que aportó, le tocó jugar, no le tocó jugar y siempre fue positivo. Mis palabras de agradecimiento con él, se lo dije personalmente cuando le dije que no iba a continuar, como también le dije que no tenía nada contra él, sino que era un tema futbolístico”, enfatizó Pablo Repetto.



“Queda cerrado el tema de Vega, fue uno de los capitanes en momentos lindos, en momentos no tan lindos pero fue un jugador importante en estos 3 años anteriores que vivimos con él. No sé lo que él pueda sentir o no, no estoy al tanto de eso ni de los sentimientos de él tampoco”, sentenció el timonel.