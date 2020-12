Pablo Repetto: 'Empatamos el partido, pero lo sentimos como pérdida'

Pablo Repetto, entrenador de Liga de Quito, lamentó el resultado que logró su equipo este miércoles 9 de diciembre del 2020. Sus pupilos empataron 1-1 ante Liga de Portoviejo y con ese resultado vieron mermadas sus posibilidades de terminar la jornada como líderes o al menos a menos distancia de Emelec, Barcelona y Guayaquil City.

"El partido en los primeros minutos empezamos mejor. En la primera llegada, de no mucho peligro, hicimos falta y nos convierten. El equipo no tuvo la respuesta y tampoco estuvimos finos (...) Empatamos el partido, pero lo sentimos como una pérdida, porque nos relega y nos saca grandes posibilidades. No podemos decir que estamos fuera de la pelea, porque matemáticamente hay chances y hay partidos duros para todos", dijo Repetto en rueda de prensa después del partido.



Para el uruguayo, la pelea por la etapa está intacta y pareja. Por eso no se quiere entregar y darlo todo en las últimas fechas de torneo. Ahora espera que todos los lesionados se recuperen para la fase final de la temporada regular.

Pedro Pablo Perlaza está con un golpe desde el partido ante Santos del que no se ha recuperado y Adrián Gabbarini sintió una molestia un día antes y queríamos contar con él, pero la volvió a sentir y eso lo deja fuera del partido.



Según el estratega, sus jugadores se están recuperando, pero no están listo para jugar. Por eso no contó con ellos. Ese es el caso de Adolfo Muñoz, Franklin Guerra y hasta el mismo Lucas Villarruel que sí tuvo unos minutos.



Ahora su objetivo es ganar en Ambato, ante el Macará y sacar puntos de Manta ante el Delfín. Esto último le ha sido esquivo en los últimos años.