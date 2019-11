Repetto eligió jugar la final de Copa a las 16:00

LEA TAMBIÉN

Liga jugará el domingo (10 de noviembre del 2019) a las 16:00, en el estadio Rodrigo Paz, la primera final de la Copa Ecuador ante Delfín. El inu­sual horario fue un pedido del propio cuerpo técnico albo liderado por el uruguayo Pablo Repetto.

Históricamente, los universitarios jugaron sus partidos como local a las 11:30. Luego, con la llegada de la empresa uruguaya Tenfield -que se

adjudicó los derechos para televisar el torneo local- el equipo tuvo que acostumbrarse a nuevos horarios: 16:00, 18:30. El pasado sábado jugó a las 13:00 con Fuerza Amarilla, en el último partido de la primera fase del torneo ecuatoriano.



Sin embargo, Tenfield no tiene los derechos de la Copa Ecuador, por lo cual los universitarios estaban en la libertad de volver a su horario tradicional de juego. Pero el cuerpo técnico de los universitarios, liderado por Pablo Repetto, pidió que el partido se desarrollase a las 16:00.



“A mí no me gusta jugar a las 12:00 del mediodía. Creo que a las 16:00 está bien, porque hace menos calor y se puede tener más ritmo”, justificó el entrenador charrúa ayer 4 de noviembre, en Radio Cobertura.



Los albos accedieron a la final de la naciente Copa tras vencer a Emelec por penales, el pasado miércoles, en el estadio Capwell. Delfín, en cambio, dio la sorpresa, tras dejar afuera a Barcelona y desatar una crisis en el cuadro torero.



El cuerpo técnico de los universitarios exhibe respeto por el cuadro cetáceo. Según Repetto, no es casualidad que Delfín alcanzase la final del certamen.

“Es un equipo que hace bien las cosas. Es un proyecto serio, que ya tiene algunos años. Será un partido complicado y duro de afrontar”.

Los universitarios tuvieron descanso en la jornada de ayer. Desde hoy hasta el sábado se entrenarán para definir el equipo titular. Desde el jueves hasta el sábado, los entrenamientos se realizarán en el estadio Rodrigo Paz.



Los futbolistas se han mentalizado en llegar al final de la temporada con dos coronas: la de la Copa Ecuador y el torneo local. “Hay que ir paso a paso, pero este es un equipo grande, que tiene que pelear por todos los torneos”, advirtió el volante de contención, Édison Vega.



Por su parte, el golero Adrián Gabbarini consideró que Delfín fue uno de los equipos que más complicó a la ‘U’ durante la temporada. “Fueron duelos complicados y seguramente en esta final ellos querrán dar pelea”, advirtió ‘Gabba’, una de las figuras de la temporada.



Los universitarios tienen en duda al ofensivo Jhojan Julio, quien salió golpeado en el partido del fin de semana ante Fuerza Amarilla. También sufren dolencias musculares Adolfo Muñoz y Hernán Pellerano, este último de escasa presencia en las canchas durante la temporada. Por su parte, el defensa central Anderson Ordóñez también va recuperando su ritmo futbolístico.



Por su parte Delfín, del entrenador Fabián Bustos, tenía previsto volver ayer a las prácticas en la tarde. El goleador y capitán del equipo, Carlos Garcés, es la principal a­rma de ataque ‘cetáceo’. Ha destacado en Copa y LigaPro.