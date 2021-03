Pablo Repetto quiere completar su contrato con LDU con un nuevo título

Pablo Repetto anticipó que cumplirá su contrato con Liga de Quito, que culmina al final del 2021, y que peleará por alcanzar el título del fútbol ecuatoriano. Dice estar comprometido, pese a que el gerente Santiago Jácome adelantó que será su último año en el club.

"Siempre mi prioridad es Liga. Yo me quiero quedar acá, pero hay que ir consiguiendo los objetivos. Tenemos una revancha con este grupo", expresó el entrenador, en una entrevista con Radio La Red, este 24 de marzo de 2021.



El técnico llegó a Liga a mediados del 2017 y rescató al equipo de irse al descenso. En el 2018, ganó el título del fútbol ecuatoriano y la Copa Ecuador, 2019. Sin embargo, perdió las finales del torneo local en el 2019 y 2020, frente a Delfín y Barcelona SC.



La última final, ante Barcelona en el 2020, es la que más le duele. "Cuando se pierde una final siempre queda un dolor, y más, si es con un rival tradicional. Se puede comparar con un duelo, pero hay que ir dejando eso atrás. En el último partido (precisamente ante los Toreros) me sentí más tranquilo, vi que el equipo va respondiendo", dijo.



Repetto tiene 47 años. En las redes sociales, aficionados cuestionan su sistema de juego con Liga de Quito, incluso el presidente de la comisión especial de fútbol, Esteban Paz, reconoció que en ocasiones "reniega" de su estilo. Sin embargo, el DT dice que se mantendrá firme en el cargo.



Días atrás, Jácome, adelantó que el contrato del entrenador no se renovará al final de la temporada 2021. Reconoció el trabajo del charrúa, pero considera que es momento de "pensar en un nuevo proyecto".