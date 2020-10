Pablo Repetto anticipó que Liga de Quito buscará ganar el título nacional 2020 sin disputar finales

LEA TAMBIÉN

Pablo Repetto, técnico de Liga de Quito, anticipó que buscará la el título de la LigaPro sin disputar finales. Para ello, deberá ganar también la segunda etapa, aunque admitió que no será fácil porque otros clubes buscarán esa posibilidad.

En declaraciones a Radio Play, de Guayaquil, este martes 6 de octubre del 2020 el estratega albo expresó: "No queremos que haya final y por eso vamos con todo por la segunda etapa. Creemos que será más competitiva porque la pelearán Barcelona e Independiente del Valle".



Repetto destacó nuevamente el funcionamiento de sus pupilos, el aporte de los extranjeros Lucas Villarruel y Matías Zunino y dejó en claro que mantendrá su esquema táctico con un solo delantero en punta.



"No juego con doble nueve (delantero de área) porque a mí me gusta jugar con un punta y también porque dejaría afuera a Junior Sornoza y Jhojan Julio", explicó el charrúa.



De paso, Repetto habló de su continuidad en el equipo azucena para el 2021. Indicó que aún negocia "sobre el tema económico" y que espera que "se pueda resolver" para seguir con el equipo.



Por último, el entrenador de la 'U' aseguró que nunca recibió ninguna propuesta de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) para dirigir a la Selección. "Fui descartado porque no iban a quitarle el DT a Liga de Quito. Es mi sueño dirigir una selección", explicó.