El DT Pablo Repetto ensayó el equipo titular de Liga de Quito para la Noche Blanca, ante Macará

Liga de Quito tiene su alineación ideal para su presentación ante Macará, en la Noche Blanca. El evento deportivo se realizará el 13 de febrero del 2021, a partir de las 18:00.

El entrenador de los albos, Pablo Repetto, ensayó una alineación que pretende también ubicar en el debut en la LigaPro, el 19 de febrero del 2021. El encuentro será ante el 9 de Octubre, en el escenario de Ponciano.



Repetto quiere probar a sus jugadores estelares ante Macará para comprobar su nivel y que adquieran ritmo de juego para el estreno en el torneo.



De acuerdo a las últimas prácticas, el entrenador no realiza grandes cambios en la alineación titular. El paraguayo Luis Amarilla no se recupera aún de una lesión y el argentino Juan Cruz Kaproff aún no se adapta a la altitud de Quito, por lo que quedaron descartados para la Noche Blanca.



Así, Repetto confía en la base de los jugadores con los que disputó la final del Campeonato 2020 y la perdió ante Barcelona, en la tanda de penales, en el Rodrigo Paz.



Con estos antecedentes, la alineación de Repetto estaría conformada por Adrián Gabbarini; Pedro Pablo Perlaza, Franklin Guerra, Moisés Corozo, Cristian Cruz; Ezequiel Piovi, Jordi Alcivar; Matías Zunino, Jhojan Julio, Adolfo Muñoz; y Cristian Martínez Borja.



El evento está previsto a iniciarse a las 18:00 con la presentación de la plantilla y los uniformes y, posteriormente, se realizará el cotejo amistoso ante Macará.