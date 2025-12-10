El Mundial de Dardos 2025 inicia este jueves 11 de diciembre en Londres, con un premio histórico de un millón de libras (1,4 millones de dólares) para el campeón.

El torneo se disputará en el Alexandra Palace y se extenderá hasta la gran final del 3 de enero.

Más noticias:

Premios récord en el Mundial de Dardos 2025

El campeón se llevará 1,4 millones de dólares, el doble de lo otorgado en 2024 y 2025, y significativamente más que los 43.400 dólares que recibió Phil Taylor hace 25 años.

La bolsa total de premios asciende a 7 millones de dólares, cinco veces más que hace doce años, evidenciando la creciente popularidad y profesionalización del deporte en Reino Unido.

Entradas agotadas y jugadores favoritos

La demanda fue masiva con más de 90 mil entradas agotadas en menos de quince minutos.

El torneo reúne a 128 jugadores, ampliado desde los 96 de 2025. Entre los favoritos destacan Luke Littler, campeón del año pasado con apenas 17 años, junto a Luke Humphries, Michael van Gerwen y Stephen Bunting.

Formato de juego y emoción en cada set

El Mundial se juega al formato 501, donde los jugadores reducen su puntuación hasta llegar a cero para ganar una «leg». Tres «legs» componen un set. Las primeras rondas se disputan al mejor de cinco sets, aumentando progresivamente hasta la gran final, que se jugará al mejor de trece sets el 3 de enero.

Recompensas especiales y jugadas perfectas

La emoción se intensifica con el «nine darter», la jugada perfecta que completa una «leg» en solo nueve dardos. La casa de apuestas Paddy Power, patrocinador del torneo, ofrece 84.000 dólares al jugador que lo logre, otras 84.000 dólares a la asociación de lucha contra el cáncer de próstata y 84.000 dólares a un aficionado. Además, por cada tirada de 180 puntos se donan 1.400 dólares a la misma asociación, incentivando la excelencia y la solidaridad.

Con información de EFE