Las medallas de Ecuador en los Juegos Bolivarianos 2025: así quedó el medallero

Medallas de Ecuador en los Juegos Bolivarianos 2025. Revisa aquí todos los medallistas ecuatorianos y sus disciplinas.

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Ecuador se quedó con el quinto lugar en el medallero de los Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025 que finalizaron el 7 de diciembre en Perú.

El Comité Olímpico Ecuatoriano resaltó que se ingualaron las mismas 40 medallas de oro en la cita de Valledupar 2022, en Colombia, pero con menor número de deportas.

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Medallas de Ecuador en los Juegos Bolivarianos 2025

Ecuador alcanzó el mismo número de medallas de oro que en la anterior edición de los Juegos Bolivarianos en Valledupar 2022, con un total de 40, aunque esta vez contó con una delegación de 176 atletas, 81 menos que los 257 que participaron hace tres años.

Ecuador sumó 133 medallas en total.40 de oro, 49 de plata y 44 de bronce.

Medallero Oficial de los Juegos Bolivarianos 2025

🏅 Medallero – Delegaciones

PaísTotalOroPlataBronce
1Colombia34014212276
2Venezuela31110491116
3Perú2627880104
4Chile174535863
5Ecuador133404944
6Guatemala89302633
7República Dominicana74121745
8Paraguay3681513
9Panamá367821
10El Salvador275715
11Bolivia331725

Todas las medallas de Ecuador

🇪🇨 Medallistas de Ecuador

Medallas de oro (40 medallas)

  1. Esteban José Enderica Salgado – 10 km Masculina, Aguas Abiertas
  2. Danna Alejandra Martínez Moreno – 10 km Femenina, Aguas Abiertas
  3. Danna Alejandra Martínez Moreno – 5 km Femenina, Aguas Abiertas
  4. David Andres Farinango Berru – 5 km Masculina, Aguas Abiertas
  5. Marcos Morley Herrera Pineda – 110 m con vallas Masculina, Atletismo
  6. Katriel Aldair Angulo Mendez – 200 m Masculina, Atletismo
  7. Nicole Dayci Caicedo Arce – 200 m Femenina, Atletismo
  8. Ecuador – 4×100 m Relevos Mixta, Atletismo
  9. Juan Jose Caicedo Calderon – Lanzamiento de Disco Masculina, Atletismo
  10. Silvia Patricia Ortiz Morocho – Maratón 42.195 km Femenina, Atletismo
  11. Jordy Rafael Jimenez Arrobo – Media Maratón Marcha Masculina, Atletismo
  12. Jose Gabriel Rodriguez Tenorio – 70 kg Masculina, Boxeo
  13. Gerlon Gilmar Congo Chala – Más de 90 kg Masculina, Boxeo
  14. Oscar Alejandro Ortega Lopez – E-Football individual Masculina, E-Sports
  15. Ecuador – Adiestramiento Equipo Mixta, Ecuestre
  16. Julio Cesar Mendoza Loor – Adiestramiento Individual Free Style Mixta, Ecuestre
  17. Julio Cesar Mendoza Loor – Adiestramiento Individual General Mixta, Ecuestre
  18. Ecuador – Concurso Completo Equipo Mixta, Ecuestre
  19. Diego Eduardo Zurita Baquero – Concurso Completo Individual Mixta, Ecuestre
  20. Alais Natasha Perea Ponce – Barras Asimétricas Femenina, Gimnasia Artística
  21. Astrid Carolina Gavidia Bustos – -57 kg Shiai Femenina, Judo
  22. Juan Pablo Ayala Menendez – -60 kg Shiai Masculina, Judo
  23. Jonathan David Benavides Obregon – -66 kg Shiai Masculina, Judo
  24. Celinda Jamileth Corozo Ramirez – -70 kg Shiai Femenina, Judo
  25. Valeria Lorena Echever Marmolejo – +68 kg Kumite Femenina, Karate
  26. Jose Antonio Acevedo Gomez – -84 kg Kumite Masculina, Karate
  27. Andres Roberto Montaño Arroyo – Greco 67 kg Masculina, Lucha
  28. Jacqueline Del Rocío Mollocana Eleno – Libre 50 kg Femenina, Lucha
  29. Lucia Yamileth Yepez Guzman – Libre 53 kg Femenina, Lucha
  30. Luisa Elizabeth Valverde Melendres – Libre 57 kg Femenina, Lucha
  31. Genesis Rosangela Reasco Valdez – Libre 76 kg Femenina, Lucha
  32. Esteban José Enderica Salgado – 1,500 m estilo libre Masculina, Natación
  33. Gabriela Vargas Sarmiento – 10,000 m Eliminación Femenina, Patinaje de Velocidad
  34. Mell Karen Mina Ayovi – De 57 a -67 kg Femenina, Taekwondo
  35. Jorge Alberto Miño Puga – Individuales Masculina, Tenis de Mesa
  36. Diana Cristina Durango Flores – Pistola 25 m Individual Femenina, Tiro Deportivo
  37. Fernando Esteban Pozo Neira – Pistola de Aire 10 m Individual Masculina, Tiro Deportivo
  38. Gabriel Andres Teran Carvajal – Individual Masculina, Triatlón
  39. ECU (Andrade J. / Teran G.) – Parejas Masculina, Triatlón
  40. Ecuador – Relevos Mixta, Triatlón

Medallas de plata (49 medallas)

  1. David Andres Farinango Berru – 10 km Masculina, Aguas Abiertas
  2. Karen Rafaela Coello Lema – 10 km Femenina, Aguas Abiertas
  3. Karen Rafaela Coello Lema – 5 km Femenina, Aguas Abiertas
  4. Esteban José Enderica Salgado – 5 km Masculina, Aguas Abiertas
  5. Angela Gabriela Tenorio Micolta – 100 m Femenina, Atletismo
  6. Maribel Vanessa Caicedo Vernaza – 100 m con vallas Femenina, Atletismo
  7. Gabriela Anahi Suarez Suarez – 200 m Femenina, Atletismo
  8. Ecuador – 4×400 m Relevo Masculina, Atletismo
  9. Luis Miguel Masabanda Ojeda – 5,000 m Masculina, Atletismo
  10. Adriana Katerine Chila Ayovi – Salto Triple Femenina, Atletismo
  11. Gustiniano Abel Mina Caicedo – 80 kg Masculina, Boxeo
  12. Cristhian Gabriel Sola Zambrano – C1 200 m Canoa Masculina, Canotaje
  13. Ecuador – C2 200 m Canoa Masculina, Canotaje
  14. Ecuador – C2X 200 m Canoa Mixta, Canotaje
  15. Jonathan Klever Caicedo Cepeda – Contrarreloj individual Masculina, Ciclismo de Ruta
  16. Jonathan Klever Caicedo Cepeda – Ruta Masculina, Ciclismo de Ruta
  17. Santiago Aaron Choez Villagomez – Plataforma 10 m Masculina, Clavados
  18. Franziska Rosa Klinkicht Pfletschinger – Adiestramiento Individual Free Style Mixta, Ecuestre
  19. Jorge Leonardo Aguilar Tuarez – Concurso Completo Individual Mixta, Ecuestre
  20. Alais Natasha Perea Ponce – Individual general Femenina, Gimnasia Artística
  21. Ashley Nayerly Bohorquez Romero – Salto Femenina, Gimnasia Artística
  22. Lili Brigith Alvarado Araujo – -50 kg Kumite Femenina, Karate
  23. Dixon Bladimir Arroyo Valdez – Arranque +110 kg Masculina, Levantamiento de Pesas
  24. Jenifer Samantha Becerra Romero – Arranque Hasta 58 kg Femenina, Levantamiento de Pesas
  25. Jhony David Arteaga Castillo – Arranque Hasta 60 kg Masculina, Levantamiento de Pesas
  26. Victor Jesus Garrido Buenaire – Arranque Hasta 65 kg Masculina, Levantamiento de Pesas
  27. Bella Nancy Paredes Arreaga – Arranque Hasta 77 kg Femenina, Levantamiento de Pesas
  28. Juan David Guadamud Pico – Arranque Hasta 94 kg Masculina, Levantamiento de Pesas
  29. Jenifer Samantha Becerra Romero – Envión Hasta 58 kg Femenina, Levantamiento de Pesas
  30. Jessica Isabel Palacios Dajome – Envión Hasta 63 kg Femenina, Levantamiento de Pesas
  31. Damary Samantha Bravo Nazareno – Envión Hasta 69 kg Femenina, Levantamiento de Pesas
  32. Bella Nancy Paredes Arreaga – Envión Hasta 77 kg Femenina, Levantamiento de Pesas
  33. Clisman Adrian Carracedo Veliz – Greco 60 kg Masculina, Lucha
  34. Joshua Alexander Kramer – Libre 65 kg Masculina, Lucha
  35. Esteban José Enderica Salgado – 400 m combinado individual Masculina, Natación
  36. Gabriela Vargas Sarmiento – 1,000 m Sprint Femenina, Patinaje de Velocidad
  37. Maria Loreto Arias Armijos – 500 m + Distancia Femenina, Patinaje de Velocidad
  38. Ecuador – Relevos Mixta, Pentatlón Moderno
  39. Ecuador – Equipo Femenina, Squash
  40. Ecuador – Equipo Masculina, Squash
  41. Dominic Isabel Barona Matute – Shortboard Femenina, Surf
  42. Ecuador – Freestyle Pareja Mixta, Taekwondo
  43. Katlen Alejandra Jerves Armijos – Individual Freestyle Femenina, Taekwondo
  44. Mario Alejandro Troya Jimenez – Individual Freestyle Masculina, Taekwondo
  45. Ecuador – Equipo Recurvo Masculina, Tiro con Arco
  46. Andrea Marina Pérez Peña – Pistola 25 m Individual Femenina, Tiro Deportivo
  47. ECU (Durango D. / Pozo F.) – Pistola de Aire 10 m Mixta, Tiro Deportivo
  48. Ecuador – Snipe Mixta, Vela
  49. ECU (Vilela / Simisterra) – Equipo Femenina, Voleibol Playa

Medallas de bronce (44 medallas)

  1. Gabriela Anahi Suarez Suarez – 100 m Femenina, Atletismo
  2. Anderson Jair Marquinez Espinales – 400 m Masculina, Atletismo
  3. Genesis Nicole Cañola Pluas – 400 m Femenina, Atletismo
  4. Ian Andrey Pata Reasco – 400 m con vallas Masculina, Atletismo
  5. Fernando Ramiro Moreno Tapia – Maratón 42.195 km Masculina, Atletismo
  6. Magaly Beatriz Bonilla Solis – Media Maratón Marcha Femenina, Atletismo
  7. Domenica Gisell Mora Cordero – Race Femenina, BMX Race
  8. Wilson David Goyes Larrea – Race Masculina, BMX Race
  9. Helen Michelle Sanchéz Palacios – 54 kg Femenina, Boxeo
  10. Billy Joao Arias Ortiz – 55 kg Masculina, Boxeo
  11. Maria José Palacios Espinoza – 60 kg Femenina, Boxeo
  12. Neida Maoli Angulo Lerma – C1 200 m Canoa Femenina, Canotaje
  13. Franziska Rosa Klinkicht Pfletschinger – Adiestramiento Individual General Mixta, Ecuestre
  14. Ronald Efrain Zabala Goestchel – Concurso Completo Individual Mixta, Ecuestre
  15. Ashley Nayerly Bohorquez Romero – Individual general Femenina, Gimnasia Artística
  16. Ashley Nayerly Bohorquez Romero – Suelo Femenina, Gimnasia Artística
  17. Erika Nayeli Jara Zhunio – -48 kg Shiai Femenina, Judo
  18. Alfredo Stefano Valdivieso Piguave – -73 kg Shiai Masculina, Judo
  19. Cesar Antonio Vallejo Piruch – +84 kg Kumite Masculina, Karate
  20. Vicente Federico Braulio Giron – Arranque Hasta 110 kg Masculina, Levantamiento de Pesas
  21. Jessica Isabel Palacios Dajome – Arranque Hasta 63 kg Femenina, Levantamiento de Pesas
  22. Damary Samantha Bravo Nazareno – Arranque Hasta 69 kg Femenina, Levantamiento de Pesas
  23. Jair Abimelet Reyes Vidal – Arranque Hasta 71 kg Masculina, Levantamiento de Pesas
  24. Kelin Juliana Jimenez Quiñonez – Arranque Hasta 86 kg Femenina, Levantamiento de Pesas
  25. Vicente Federico Braulio Giron – Envión Hasta 110 kg Masculina, Levantamiento de Pesas
  26. Jhony David Arteaga Castillo – Envión Hasta 60 kg Masculina, Levantamiento de Pesas
  27. Kelin Juliana Jimenez Quiñonez – Envión Hasta 86 kg Femenina, Levantamiento de Pesas
  28. Michela Adriana Molina Arizaga – XCO Olímpico Femenina, MTB Cross Country
  29. Emma Sabando Toro – 100 m Mariposa Femenina, Natación
  30. María Daniela Contreras Ruiz – 50 m Dorso Femenina, Natación
  31. Emma Sabando Toro – 50 m Mariposa Femenina, Natación
  32. Maria Loreto Arias Armijos – 200 m Contrarreloj Femenina, Patinaje de Velocidad
  33. María Sol Naranjo Vega – Individual Femenina, Pentatlón Moderno
  34. ECU (Buenaño M. / Moya M.) – Dobles Femenina, Squash
  35. ECU (Buenaño A. / Falconi M.) – Dobles Masculina, Squash
  36. María Paula Moya López – Individuales Femenina, Squash
  37. Dayana Patricia Folleco Mina – +67 kg Femenina, Taekwondo
  38. Julio César Arroyo Nazareno – +80 kg Masculina, Taekwondo
  39. ECU (Miño J. / Paredes N.) – Dobles Mixta, Tenis de Mesa
  40. ECU (Miño J. / Robayo J.) – Dobles Masculina, Tenis de Mesa
  41. Ecuador – Equipo Masculina, Tenis de Mesa
  42. Ecuador – Equipo Recurvo Mixta, Tiro con Arco
  43. ECU (Pérez A. / Cueva Y.) – Pistola de Aire 10 m Mixta, Tiro Deportivo
  44. Yautung Boanerges Cueva Cordova – Pistola de Aire 10 m Individual Masculina, Tiro Deportivo

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