Las medallas de Ecuador en los Juegos Bolivarianos 2025: así quedó el medallero

Ecuador se quedó con el quinto lugar en el medallero de los Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025 que finalizaron el 7 de diciembre en Perú.
El
Comité Olímpico Ecuatoriano resaltó que se ingualaron las mismas 40 medallas de oro en la cita de Valledupar 2022, en Colombia, pero con menor número de deportas. Más noticias: Medallas de Ecuador en los Juegos Bolivarianos 2025
Ecuador alcanzó el mismo número de medallas de oro que en la anterior edición de los Juegos Bolivarianos en Valledupar 2022, con un total de 40, aunque esta vez contó con una delegación de 176 atletas, 81 menos que los 257 que participaron hace tres años.
Ecuador sumó 133
medallas en total. 40 de oro, 49 de plata y 44 de bronce. Medallero Oficial de los Juegos Bolivarianos 2025 🏅 Medallero – Delegaciones
7 República Dominicana 74 12 17 45 Todas las medallas de Ecuador 🇪🇨 Medallistas de Ecuador Medallas de oro (40 medallas) Esteban José Enderica Salgado – 10 km Masculina, Aguas Abiertas Danna Alejandra Martínez Moreno – 10 km Femenina, Aguas Abiertas Danna Alejandra Martínez Moreno – 5 km Femenina, Aguas Abiertas David Andres Farinango Berru – 5 km Masculina, Aguas Abiertas Marcos Morley Herrera Pineda – 110 m con vallas Masculina, Atletismo Katriel Aldair Angulo Mendez – 200 m Masculina, Atletismo Nicole Dayci Caicedo Arce – 200 m Femenina, Atletismo Ecuador – 4×100 m Relevos Mixta, Atletismo Juan Jose Caicedo Calderon – Lanzamiento de Disco Masculina, Atletismo Silvia Patricia Ortiz Morocho – Maratón 42.195 km Femenina, Atletismo Jordy Rafael Jimenez Arrobo – Media Maratón Marcha Masculina, Atletismo Jose Gabriel Rodriguez Tenorio – 70 kg Masculina, Boxeo Gerlon Gilmar Congo Chala – Más de 90 kg Masculina, Boxeo Oscar Alejandro Ortega Lopez – E-Football individual Masculina, E-Sports Ecuador – Adiestramiento Equipo Mixta, Ecuestre Julio Cesar Mendoza Loor – Adiestramiento Individual Free Style Mixta, Ecuestre Julio Cesar Mendoza Loor – Adiestramiento Individual General Mixta, Ecuestre Ecuador – Concurso Completo Equipo Mixta, Ecuestre Diego Eduardo Zurita Baquero – Concurso Completo Individual Mixta, Ecuestre Alais Natasha Perea Ponce – Barras Asimétricas Femenina, Gimnasia Artística Astrid Carolina Gavidia Bustos – -57 kg Shiai Femenina, Judo Juan Pablo Ayala Menendez – -60 kg Shiai Masculina, Judo Jonathan David Benavides Obregon – -66 kg Shiai Masculina, Judo Celinda Jamileth Corozo Ramirez – -70 kg Shiai Femenina, Judo Valeria Lorena Echever Marmolejo – +68 kg Kumite Femenina, Karate Jose Antonio Acevedo Gomez – -84 kg Kumite Masculina, Karate Andres Roberto Montaño Arroyo – Greco 67 kg Masculina, Lucha Jacqueline Del Rocío Mollocana Eleno – Libre 50 kg Femenina, Lucha Lucia Yamileth Yepez Guzman – Libre 53 kg Femenina, Lucha Luisa Elizabeth Valverde Melendres – Libre 57 kg Femenina, Lucha Genesis Rosangela Reasco Valdez – Libre 76 kg Femenina, Lucha Esteban José Enderica Salgado – 1,500 m estilo libre Masculina, Natación Gabriela Vargas Sarmiento – 10,000 m Eliminación Femenina, Patinaje de Velocidad Mell Karen Mina Ayovi – De 57 a -67 kg Femenina, Taekwondo Jorge Alberto Miño Puga – Individuales Masculina, Tenis de Mesa Diana Cristina Durango Flores – Pistola 25 m Individual Femenina, Tiro Deportivo Fernando Esteban Pozo Neira – Pistola de Aire 10 m Individual Masculina, Tiro Deportivo Gabriel Andres Teran Carvajal – Individual Masculina, Triatlón ECU (Andrade J. / Teran G.) – Parejas Masculina, Triatlón Ecuador – Relevos Mixta, Triatlón Medallas de plata (49 medallas) David Andres Farinango Berru – 10 km Masculina, Aguas Abiertas Karen Rafaela Coello Lema – 10 km Femenina, Aguas Abiertas Karen Rafaela Coello Lema – 5 km Femenina, Aguas Abiertas Esteban José Enderica Salgado – 5 km Masculina, Aguas Abiertas Angela Gabriela Tenorio Micolta – 100 m Femenina, Atletismo Maribel Vanessa Caicedo Vernaza – 100 m con vallas Femenina, Atletismo Gabriela Anahi Suarez Suarez – 200 m Femenina, Atletismo Ecuador – 4×400 m Relevo Masculina, Atletismo Luis Miguel Masabanda Ojeda – 5,000 m Masculina, Atletismo Adriana Katerine Chila Ayovi – Salto Triple Femenina, Atletismo Gustiniano Abel Mina Caicedo – 80 kg Masculina, Boxeo Cristhian Gabriel Sola Zambrano – C1 200 m Canoa Masculina, Canotaje Ecuador – C2 200 m Canoa Masculina, Canotaje Ecuador – C2X 200 m Canoa Mixta, Canotaje Jonathan Klever Caicedo Cepeda – Contrarreloj individual Masculina, Ciclismo de Ruta Jonathan Klever Caicedo Cepeda – Ruta Masculina, Ciclismo de Ruta Santiago Aaron Choez Villagomez – Plataforma 10 m Masculina, Clavados Franziska Rosa Klinkicht Pfletschinger – Adiestramiento Individual Free Style Mixta, Ecuestre Jorge Leonardo Aguilar Tuarez – Concurso Completo Individual Mixta, Ecuestre Alais Natasha Perea Ponce – Individual general Femenina, Gimnasia Artística Ashley Nayerly Bohorquez Romero – Salto Femenina, Gimnasia Artística Lili Brigith Alvarado Araujo – -50 kg Kumite Femenina, Karate Dixon Bladimir Arroyo Valdez – Arranque +110 kg Masculina, Levantamiento de Pesas Jenifer Samantha Becerra Romero – Arranque Hasta 58 kg Femenina, Levantamiento de Pesas Jhony David Arteaga Castillo – Arranque Hasta 60 kg Masculina, Levantamiento de Pesas Victor Jesus Garrido Buenaire – Arranque Hasta 65 kg Masculina, Levantamiento de Pesas Bella Nancy Paredes Arreaga – Arranque Hasta 77 kg Femenina, Levantamiento de Pesas Juan David Guadamud Pico – Arranque Hasta 94 kg Masculina, Levantamiento de Pesas Jenifer Samantha Becerra Romero – Envión Hasta 58 kg Femenina, Levantamiento de Pesas Jessica Isabel Palacios Dajome – Envión Hasta 63 kg Femenina, Levantamiento de Pesas Damary Samantha Bravo Nazareno – Envión Hasta 69 kg Femenina, Levantamiento de Pesas Bella Nancy Paredes Arreaga – Envión Hasta 77 kg Femenina, Levantamiento de Pesas Clisman Adrian Carracedo Veliz – Greco 60 kg Masculina, Lucha Joshua Alexander Kramer – Libre 65 kg Masculina, Lucha Esteban José Enderica Salgado – 400 m combinado individual Masculina, Natación Gabriela Vargas Sarmiento – 1,000 m Sprint Femenina, Patinaje de Velocidad Maria Loreto Arias Armijos – 500 m + Distancia Femenina, Patinaje de Velocidad Ecuador – Relevos Mixta, Pentatlón Moderno Ecuador – Equipo Femenina, Squash Ecuador – Equipo Masculina, Squash Dominic Isabel Barona Matute – Shortboard Femenina, Surf Ecuador – Freestyle Pareja Mixta, Taekwondo Katlen Alejandra Jerves Armijos – Individual Freestyle Femenina, Taekwondo Mario Alejandro Troya Jimenez – Individual Freestyle Masculina, Taekwondo Ecuador – Equipo Recurvo Masculina, Tiro con Arco Andrea Marina Pérez Peña – Pistola 25 m Individual Femenina, Tiro Deportivo ECU (Durango D. / Pozo F.) – Pistola de Aire 10 m Mixta, Tiro Deportivo Ecuador – Snipe Mixta, Vela ECU (Vilela / Simisterra) – Equipo Femenina, Voleibol Playa Medallas de bronce (44 medallas) Gabriela Anahi Suarez Suarez – 100 m Femenina, Atletismo Anderson Jair Marquinez Espinales – 400 m Masculina, Atletismo Genesis Nicole Cañola Pluas – 400 m Femenina, Atletismo Ian Andrey Pata Reasco – 400 m con vallas Masculina, Atletismo Fernando Ramiro Moreno Tapia – Maratón 42.195 km Masculina, Atletismo Magaly Beatriz Bonilla Solis – Media Maratón Marcha Femenina, Atletismo Domenica Gisell Mora Cordero – Race Femenina, BMX Race Wilson David Goyes Larrea – Race Masculina, BMX Race Helen Michelle Sanchéz Palacios – 54 kg Femenina, Boxeo Billy Joao Arias Ortiz – 55 kg Masculina, Boxeo Maria José Palacios Espinoza – 60 kg Femenina, Boxeo Neida Maoli Angulo Lerma – C1 200 m Canoa Femenina, Canotaje Franziska Rosa Klinkicht Pfletschinger – Adiestramiento Individual General Mixta, Ecuestre Ronald Efrain Zabala Goestchel – Concurso Completo Individual Mixta, Ecuestre Ashley Nayerly Bohorquez Romero – Individual general Femenina, Gimnasia Artística Ashley Nayerly Bohorquez Romero – Suelo Femenina, Gimnasia Artística Erika Nayeli Jara Zhunio – -48 kg Shiai Femenina, Judo Alfredo Stefano Valdivieso Piguave – -73 kg Shiai Masculina, Judo Cesar Antonio Vallejo Piruch – +84 kg Kumite Masculina, Karate Vicente Federico Braulio Giron – Arranque Hasta 110 kg Masculina, Levantamiento de Pesas Jessica Isabel Palacios Dajome – Arranque Hasta 63 kg Femenina, Levantamiento de Pesas Damary Samantha Bravo Nazareno – Arranque Hasta 69 kg Femenina, Levantamiento de Pesas Jair Abimelet Reyes Vidal – Arranque Hasta 71 kg Masculina, Levantamiento de Pesas Kelin Juliana Jimenez Quiñonez – Arranque Hasta 86 kg Femenina, Levantamiento de Pesas Vicente Federico Braulio Giron – Envión Hasta 110 kg Masculina, Levantamiento de Pesas Jhony David Arteaga Castillo – Envión Hasta 60 kg Masculina, Levantamiento de Pesas Kelin Juliana Jimenez Quiñonez – Envión Hasta 86 kg Femenina, Levantamiento de Pesas Michela Adriana Molina Arizaga – XCO Olímpico Femenina, MTB Cross Country Emma Sabando Toro – 100 m Mariposa Femenina, Natación María Daniela Contreras Ruiz – 50 m Dorso Femenina, Natación Emma Sabando Toro – 50 m Mariposa Femenina, Natación Maria Loreto Arias Armijos – 200 m Contrarreloj Femenina, Patinaje de Velocidad María Sol Naranjo Vega – Individual Femenina, Pentatlón Moderno ECU (Buenaño M. / Moya M.) – Dobles Femenina, Squash ECU (Buenaño A. / Falconi M.) – Dobles Masculina, Squash María Paula Moya López – Individuales Femenina, Squash Dayana Patricia Folleco Mina – +67 kg Femenina, Taekwondo Julio César Arroyo Nazareno – +80 kg Masculina, Taekwondo ECU (Miño J. / Paredes N.) – Dobles Mixta, Tenis de Mesa ECU (Miño J. / Robayo J.) – Dobles Masculina, Tenis de Mesa Ecuador – Equipo Masculina, Tenis de Mesa Ecuador – Equipo Recurvo Mixta, Tiro con Arco ECU (Pérez A. / Cueva Y.) – Pistola de Aire 10 m Mixta, Tiro Deportivo Yautung Boanerges Cueva Cordova – Pistola de Aire 10 m Individual Masculina, Tiro Deportivo La ecuatoriana Alais Perea ganó la medalla de oro en barras asimétricas femenino en gimnasia artística. Esteban Enderica conquistó el oro bolivariano en los 1500 metros.