Con una ceremonia llena de color, música y tradición, comenzaron los Juegos Ancestrales, Tradicionales y Populares 2025 en Macas, provincia de Morona Santiago. Entre las competencias destacadas están la pelota nacional, el ecuavóley, el lanzamiento de la lanza, entre otras.

El evento reúne a representantes de las nacionalidades y pueblos indígenas de la Sierra y Amazonía, así como de los pueblos afroecuatoriano, montuvio y cholo.

Juegos Ancestrales, Tradicionales y Populares 2025

Organizado con el apoyo del Ministerio del Deporte, la Federación Deportiva de Morona Santiago y el Municipio de Macas, entre otras entidades, este encuentro tiene como propósito preservar la riqueza cultural del Ecuador a través del deporte y la tradición.

Durante las competencias, cinco nacionalidades del país demostrarán la diversidad cultural del Ecuador a través de disciplinas ancestrales que han sido transmitidas de generación en generación.

Las competencias

Entre las actividades destacan el lanzamiento de la lanza (similar al lanzamiento de la jabalina en los Juegos Olímpicos), la rajada de leña, la resortera, el caballito de totora (en el agua sobre barcos de totora), el tradicional ecuavóley y la popular pelota nacional.

También se desarrollan juegos como la cucaña, la halada del cabo, el fulbito callejero y la carrera de relevos en honor a los chasquis, los antiguos mensajeros andinos que eran capaces de recorrer enormes distancias a pie.

“El deporte también es cultura, identidad y memoria. Jugar es compartir, reconectarnos y recordar saberes ancestrales”, publicó el Ministerio del Deporte en sus redes sociales.

Las competencias se extenderán hasta el 18 de agosto en Macas.