Informe: Jóvenes no han perdido interés por ver deporte

Un informe elaborado por Nielsen, compañía especialista en audiencias globales, y por LaLiga Tech, filial tecnológica de LaLiga, concluye que los jóvenes no han perdido el interés por ver deporte y que los aficionados lo siguen cada vez de forma más fragmentada a través de las plataformas de streaming, las aplicaciones y los juegos.

El estudio, titulado “360 Fan Engagement: A pathway for sports to understand and engage with their online communities” (“360 Compromiso de los Aficionados: una ruta para que los deportes comprendan e interactúen con sus comunidades en línea”) muestra que los espectadores jóvenes siguen más deporte que los de mayor edad pero con una gran preferencia por el streaming y las experiencias móviles.

Por eso, el análisis concluye que las entidades deportivas deben continuar apostando por el desarrollo tecnológico y el análisis de datos para estar al tanto de los cambios en el comportamiento de los aficionados y sacar provecho de los intereses de los grupos más jóvenes.

El estudio extrae conclusiones basadas en las respuestas de más de 20.000 personas de todos los grupos de edad provenientes de 15 países diferentes de Norteamérica, Europa, Asia y África.

Los encuestados de 34 años o menos afirmaron seguir una medida de 6,3 deportes. Eso supone un aumento marginal respecto a generaciones mayores. En total, los encuestados mencionaron como relevantes 65 deportes diferentes, “lo que supone una oportunidad clara para que las competiciones de nicho generen un seguimiento significativo”, resaltó LaLiga a través de un comunicado.

El informe también observa que aunque el público más joven consume deporte a un ritmo igual o mayor que las generaciones anteriores, su manera de consumirlo “está cambiando claramente”.

“Casi la mitad (46 por ciento) de los aficionados más jóvenes expresó su preferencia por ver el deporte a través de smartphones o tabletas; además, son un 15 por ciento más propensos a buscar nuestros contenidos a la carta. Este mismo grupo es también un 50 por ciento más propenso a jugar mientras ve un partido y un 41 por ciento más propenso a participar en juegos de fantasía”, apunta LaLiga.

Además, resalta que la interacción con las plataformas digitales también parece estar dando forma a las expectativas alrededor de las retransmisiones en directo. De hecho, el 55 por ciento de los encuestados de la Generación Z (nacidos entre 1995 y 2000) espera ver e interactuar con estadísticas en directo durante el juego.

De todos los mercados globales, los emergentes fueron los que mostraron mayor interés por el deporte. Según el estudio, por eso se subraya la necedidad de que las competiciones se centren en atraer a un público internacional más allá del mercado nacional.

“Nigeria (74 por ciento), Indonesia (70), Colombia (69), Turquía (67), India (67) y Emiratos Árabes Unidos (65) arrojaron el mayor porcentaje de encuestados que se perciben a sí mismos como aficionados al deporte, mientras que menos de la mitad de los encuestados de los focos deportivos tradicionales, como Estados Unidos (46 por ciento), Reino Unido (44) y Francia (43) se ven a sí mismos de esta manera”, afirma LaLiga.

Asimismo, el estudio también confirmó la llegada de las OTT como principal plataforma de streaming, aunque no en detrimento de la radiodifusión tradicional. En total, el 41 por ciento de los aficionados al deporte a nivel mundial ven al menos algunos eventos deportivos a través de servicios OTT.

Sin embargo, la mitad de esa audiencia (47 por ciento) también enciende la televisión al mismo tiempo. “Eso sugiere que el streaming ha aportado ventanas adicionales para consumir deporte, en lugar de sustituir las existentes”, explica LaLiga, que agrega que esa tendencia a la multipantalla ha aumentado un 5 por ciento a nivel mundial en el último año y un 10 entre la audiencia de la Generación Z.

El informe concluye que todas las competiciones deportivas tienen una gran oportunidad de ganar una mayor visibilidad global creando sus propias plataformas digitales. También incide en que cualquier inversión de ese tipo debe estar respaldada por el análisis de datos si se quiere conseguir un compromiso duradero de los aficionados a través de un ecosistema digital.

También recomienda que la industria se centre en comprender a su audiencia digital para mejorar la experiencia de los aficionados y aumentar las oportunidades de crecimiento.

“El análisis de los datos que producen los aficionados en los distintos entornos digitales permite a las organizaciones comprender mejor cómo cambia el comportamiento de los usuarios de una plataforma a otra. De esta forma, pueden crear perfiles personalizados de cada uno de ellos, lo que permite establecer relaciones más sólidas y duraderas”, concluye LaLiga.