Hablar de Iker Freire es hablar de un joven que convirtió la pasión por un balón en un estilo de vida. Nació en Quito en 2002, creció en Chillogallo, en el sur de la capital, a apenas cinco minutos del estadio de Aucas.

Iker Freire se crio en una familia trabajadora. Su madre de Santo Domingo de los Tsáchilas y su padre de Ambato. Compartió su niñez con dos hermanas menores y con el fútbol siempre rondando en su casa.

Iker Freire descubre el freestyle

Iker Freire no se declara hincha de un equipo en particular, pero la herencia de su padre lo hizo simpatizante de Barcelona Sporting Club. Como muchos niños ecuatorianos, pasaba tardes enteras con la pelota, soñando con ser futbolista profesional.

El primer impulso llegó a los siete años, cuando su padre le regaló un DVD con jugadas de Ronaldinho y comerciales de una marca transnacional de implementos deportivos. Allí descubrió que dominar el balón podía ser un arte y no solo un deporte.

En la adolescencia, su talento lo llevó a probarse en varios equipos formativos. Su puesto natural era el de “10”, el mediocentro creativo, ese que marca los ritmos y hace jugar a los demás.

Entre academias y clubes, llegó a militar en Cuniburo (reconvertido en Vinotinto), donde permaneció cerca de dos años. Sin embargo, la dura competencia lo llevó a tomar una decisión de dejar el fútbol competitivo a los 15 años y buscar un nuevo camino. Ese camino se llamaba freestyle.

El giro en la vida de Iker Freire se dio a los 16 años. Ya sin entrenamientos de fútbol, empezó a experimentar con el balón por diversión. No sabía que existía el freestyle como disciplina reconocida.

Su curiosidad lo llevó a internet, a videos de YouTube, a foros y a descubrir que en Ecuador y en el mundo había comunidades enteras dedicadas a los trucos con el balón.

Su primera competencia fue en 2018, en el sector del Condado, al norte de Quito. Se trataba de un torneo de novatos. Con apenas un puñado de trucos básicos, logró colarse en el podio y quedarse con el tercer lugar.

El premio no fue solo una medalla. Ganó un balón nuevo, una orden de compra y dos meses de entrenamiento con Martín Alvear, pionero del freestyle en Ecuador. Ese fue el verdadero “golpe de inicio” en su carrera.

La pandemia fue el salto a las grandes ligas

En 2019, la vida de Iker Freire se expandió más allá de Quito. Participó en torneos locales, hizo amistades con freestylers de otros países y comenzó a entender que el deporte era un estilo de vida que combinaba creatividad, disciplina y resistencia física. Pero el gran punto de quiebre llegó en 2020, con la pandemia.

Mientras el mundo se detenía por la pandemia del covid-19, él se encerraba en un cuarto de su casa con un parlante, su celular y un balón. Había días en que entrenaba seis u ocho horas seguidas, probando combinaciones, grabando rutinas, repitiendo movimientos hasta el cansancio. Fue un año duro para muchos, pero para Freire fue la oportunidad de crecer técnicamente como nunca antes.

El esfuerzo dio frutos en 2021. Ese año, Red Bull organizó de manera online su torneo más prestigioso en el Red Bull Street Style. Allí, a través de batallas virtuales con videos de 30 segundos, se consagró campeón nacional por primera vez.

Al año siguiente, en 2022, ratificó su talento al coronarse de forma presencial en el Parque La Carolina, silenciando a los críticos que dudaban de su título online.

En 2023, con el respaldo de una casa de apuestas y de la comunidad de freestylers ecuatorianos, se organizó un nuevo nacional. Una vez más, levantó la copa, completando el tricampeonato y consolidándose como la gran figura del freestyle ecuatoriano.

“Invicto totalmente, sin perder ninguna batalla”, recuerda con orgullo. Su crecimiento no solo fue técnico, sino también mental. Aprendió a competir bajo presión, a reinventarse en cada enfrentamiento y a mantener la concentración cuando las cámaras y el público lo rodeaban.

Freire, el embajador del freestyle ecuatoriano

El talento de Iker Freire no se ha quedado en el país. En 2022 viajó a Cusco para disputar el torneo internacional Inkabol, donde alcanzó el podio en varias categorías y se llevó una medalla de MVP. Fue su primera experiencia internacional y una señal de que podía competir contra los mejores de Sudamérica.

En 2023 participó en el Latinoamericano de Córdoba, Argentina, con casi 100 competidores de altísimo nivel. Allí alcanzó el top 32 y rozó el podio en modalidades como “Show Flow” e “Iron Man”.

Volvió a la misma sede en 2024, mejorando su ranking al top 18. Hoy figura en el puesto 181 del mundo en el ranking de la World Freestyle Football Association (WFFA), pese a no haber participado aún en un Mundial.

Ese sueño está cerca. Gracias al apoyo de diversas marcas, conformó un equipo que lo respalda en lo logístico, audiovisual y de gestión. Planea competir este año en un torneo en Colombia. En 2026, busca dar el salto al Mundial que podría realizarse en República Checa.

Su preparación es casi militar. Entrena seis días a la semana, de tres a cuatro horas diarias, combina freestyle con disciplinas como el tekball y el foot table, cuida su alimentación y evita lesiones con trabajo físico constante.

Además, complementa su vida profesional con la creación de contenido en TikTok, Instagram y YouTube, donde comparte trucos, entrenamientos y su experiencia en eventos.

Con apenas 23 años, Iker Freire se dedica 100% al freestyle. Enseña clases privadas, trabaja con marcas y colabora en eventos de gran escala, incluso con la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

El futuro del tricampeón

El camino de Iker Freire recién comienza. Sueña con disputar los torneos más destacados del planeta, como el Super Ball en República Checa y el 7Stars en Madrid. Sabe que la competencia será feroz, pero también confía en que los años de disciplina, sacrificio y constancia lo prepararon para ese salto.

Su historia inspira a otros jóvenes que ven en el freestyle una alternativa para expresarse y crecer en el deporte. En un país donde el fútbol lo acapara todo, Freire ha demostrado que hay otros caminos posibles, igual de exigentes y emocionantes.

En Chillogallo, ese barrio donde comenzó todo, los niños lo ven ahora como un referente. De aquel DVD de Ronaldinho a los podios internacionales, su vida es la prueba de que los sueños se construyen con trabajo diario.

“Quiero ir a ganar como sea”, dice sobre sus próximos desafíos. Y mientras entrena con la música de Duki o de Acru sonando de fondo, el tricampeón ecuatoriano sabe que lo mejor de su carrera aún está por venir.

