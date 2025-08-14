Santa Marianita, en Manabí, será el epicentro del viento, la adrenalina y el talento internacional. La icónica playa manabita se alista para recibir a más de 300 riders de distintas partes del mundo durante el Fly Fest 2025, uno de los torneos de kiteboarding más esperados del año.

El evento arranca este 16 de agosto y convertirá a la costa ecuatoriana en la capital del deporte extremo.

Fly Fest 2025 en Santa Marianita

Además de la competencia, el Fly Fest será un festival lleno de energía, cultura y comunidad. Con el respaldo de la Asociación de Kiteboarding del Ecuador (Asokiteec), y gracias a sus condiciones de viento únicas, Santa Marianita se consolida como un destino de clase mundial para el kitesurf.

La competencia, que inicia el sábado 16 de agosto, contará con cuatro categorías —Niños, Mujeres, Open y Wing Foil— y será juzgada por reconocidos profesionales como Miguel Cevallos de Ecuador, Rogger León de Colombia y Luis Moregón de España.

Stefano Ulloa, coordinador del campeonato, informó que por las vacaciones escolares de la Sierra, algunos quiteños llegan a Manta atraídos a practicar este deporte. “Algunos se han vuelto amantes de este ejercicio que acuden al lago San Pablo en Imbabura a practicarlo. Allá también existe una corriente de viento” expresó.

El kitesurf o kiteboarding también lo practican en La Puntilla de Santa Elena, que es el primer punto más extremo de la costa continental de América del Sur.

Sin embargo, Ulloa, sostiene que los mejores vientos están en Manta por el choque de las corrientes marinas: la Fría de Humboldt y la caliente del Niño.

“Ambas corrientes son las más largas del mundo y chocan en el Cabo de San Lorenzo de Manta donde, geográficamente, se ubica la segunda punta más saliente de Ecuador hacia el Océano Pacifico. Y el retorno del viento hacia las islas Galápagos provoca una fuerza única en Santa Marianita ideal para practicar el kitesurf. Entre más viento haya, mejores maniobras podemos hacer durante la práctica de deporte” añadió Ulloa.

Prueba internacional

Además, se espera la participación de más de 300 deportistas, con fuerte presencia femenina, como Gabriela Cetti, una de las 100 mujeres practicantes en Ecuador, quien destaca la intención del evento de fomentar el turismo deportivo y la proyección del kiteboarding a nivel regional.

La playa de Santa Marianita se caracteriza por sus cinco kilómetros de arena, agua cálida sin necesidad de traje y vientos side-onshore constantes de 14 a 25 nudos, ideales tanto para novatos como para profesionales.