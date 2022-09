Ecuador con problemas para asistir a los Suramericanos por falta de dinero

Jorge Delgado,, presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE), aseguró que la participación de Ecuador en los Juegos Suramericanos está en riesgo. Foto: archivo COE

Agencia EFE

Los deportistas ecuatorianos tienen en riesgo su participación en los Juegos Suramericanos de Asunción por falta de recursos informó Jorge Delgado, presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE).

"Estamos trabajando con todo lo que está a nuestro alcance para poder contribuir para que el Ministerio del Deporte pueda entregar los recursos económicos a tiempo. Todas las cosas que ellos nos han pedido las hemos cumplido", expresó Delgado a Efe.

Ecuador ha seleccionado a 255 deportistas en 28 disciplinas, pero hasta el momento los competidores no han recibido los recursos económicos para viajar y competir en Asunción. Las competencias serán del 1 al 15 de octubre del 2022.

El COE entregó el requerimiento del presupuesto al Ministerio del Deporte para su aprobación, pero dicha cartera hizo un importante recorte, agregó Delgado.

"Sobre esa reducción hemos tenido que hacer los reajustes correspondientes parar tratar de encuadrar (las asignaciones) sobre lo que se nos está dando", añadió el directivo.

"Nosotros teníamos que haber recibido ya esos recursos para poder realizar todas las gestiones, desde el bono deportivo, la compra de los pasajes (billetes aéreos) y ciertas obligaciones, porque el problema son los tiempos, pues las reservas de los vuelos está saturada y bloqueada", expresó el dirigente.

Según Delgado, Paraguay no recibe tantos vuelos desde orígenes como Ecuador como sí ocurre con Argentina y Brasil, adonde se puede llegar desde muchas rutas diferentes.

"La parte de reservas o de espacios es lo que está saturado, está bloqueado", insistió.

Según Delgado, el Ministerio del Deporte tenía que abonar unos USD 900 000, y el COE disponía de un dinero que no podía tocar porque debía cubrir una serie de otras obligaciones y se trata de recursos que no se pueden usar mientras no haya una disposición expresa de hacerlo.

"Son USD 170 000 y algo más. Con esa cantidad qué se puede cubrir? y el resto?", se preguntó el presidente del COE tras insistir en que, de momento, todo es incierto mientras el tiempo se reduce para trasladar a los deportistas hasta el país sede de los Juegos Suramericanos.

"Nosotros seguimos mandado los documentos que nos piden, porque el problema es la tramitología que se tiene que hacer; nosotros le mandamos los documentos al Ministerio del Deporte, y éste a su vez al Ministerio de Finanza", resaltó.

Insistió en que el Ministerio de Finanzas tiene que revisar, aprobar y sellar las asignaciones, en un trámite que regresa otra vez al Ministerio del Deporte. "Es un círculo que se tiene que cumplir hasta que nos puedan decir: le vamos a depositar el dinero".

El directivo dijo tener la esperanza de que los deportistas puedan llegar a los Juegos y remarcó que el COE hará todo lo posible para que ello ocurra.

"Solo queda tener paciencia" y fe en Dios "para que todos los deportistas vayan a Asunción", remarcó Delgado.