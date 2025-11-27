Diana Durango Flores ganó la medalla de oro en la prueba de pistola 25 m individual femenina, en tiro deportivo, otorgando a Ecuador otra presea dorada en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025.

En esta jornada, del 27 de noviembre del 2025, también lograron el oro el equipo ecuestre, en el Concurso Completo Equipo, y Diego Eduardo Zurita Baquero en el Concurso Completo Individual.

Así, hasta las 12:20, el país ya suma 11 medallas doradas.

Más noticias:

Diana Durango logra oro en Juegos Bolivarianos

En el evento disputado este 27 de noviembre del 2025, Marina Pérez, también representante de Ecuador, obtuvo la plata, mientras que la peruana Brianda Rivera se llevó el bronce. Diana Durango, la primera militar ecuatoriana en unos Juegos Olímpicos, fue la ganadora del oro.

Desde su inicio en el tiro deportivo como cadete del Ejército en el 2006, Durango ha participado en torneos internacionales, incluidos los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024, consolidándose como una de las figuras más destacadas del tiro deportivo nacional.

El apoyo del Ejército Nacional y otras instituciones ha sido fundamental en su preparación y desempeño.

Medallas de oro de Ecuador (hasta las 12:20 del 27 de noviembre del 2025)

1 Maratón 42.195 km – Femenina Atletismo Silvia Patricia Ortiz Morocho

1 Concurso Completo Equipo – Mixta Ecuestre Ecuador (Equipo)

1 Concurso Completo Individual – Mixta Ecuestre Diego Eduardo Zurita Baquero

1 Greco 67 kg – Masculina Lucha Andres Roberto Montaño Arroyo

1 Libre 50 kg – Femenina Lucha Jacqueline Del Rocío Mollocana Eleno

1 Libre 53 kg – Femenina Lucha Lucia Yamileth Yepez Guzman

1 Libre 57 kg – Femenina Lucha Luisa Elizabeth Valverde Melendres

1 Libre 76 kg – Femenina Lucha Genesis Rosangela Reasco Valdez

1 1,500 m estilo libre – Masculina Natación Esteban José Enderica Salgado

1 Pistola 25 m Individual – Femenina Tiro Deportivo Diana Cristina Durango Flores

1 Pistola de Aire 10 m Individual – Masculina Tiro Deportivo Fernando Esteban Pozo Neira