Redacción EL TIEMPO

El mundo del bádminton está de luto por la sorpresiva muerte de una de las promesas de este deporte, el chino Zhang Zhi Jie. El deportista que fallecióm tenía solo 17 años.

Zhi Jie colapsó en plena cancha el 30 de junio del 2024, durante un torneo internacional de bádminton en Indonesia, según informaron las autoridades del deporte.

El partido estaba empatado 11-11 cuando Zhang cayó abruptamente al piso. Un equipo médico llegó al sitio y trasladó al jugador al hospital en ambulancia, pero el deportista falleció poco después.

“El jugador chino de sencillos, Zhang Zhijie colapsó en la cancha durante un partido”, informaron Bádminton Asia y la Asociación de Bádminton de Indonesia (PBSI) en un comunicado conjunto.

“Fue atendido por el médico y el equipo médico del torneo. Fue llevado a la ambulancia en menos de dos minutos y enviado al hospital”, señaló. “El mundo del bádminton ha perdido a un jugador talentoso”, agregó.

Más tarde, el portavoz de la PBSI, Broto Happy, precisó en conferencia de prensa que “los informes médicos indican que la víctima sufrió un repentino paro cardíaco”. El deportista falleció

La situación generó enormes críticas hacia la organización por una supuesta respuesta vacilante cuando el jugador se desploma en el piso.

Happy defendió la intervención del personal médico y de los organizadores del torneo.

El portavoz insistió en que los equipos médicos tuvieron que esperar a que el árbitro les permitiera ingresar en la cancha.

La Federación Internacional de Bádminton se mostró “entristecida por la pérdida del emergente talento del bádminton Zhang Zhijie” y expresó sus “condolencias a su familia, sus compañeros, a la federación china y en general a toda la comunidad del bádminton”.

BREAKING: 17-year-old Chinese badminton player Zhang Zhijie has died of cardiac arrest after collapsing on the court during a tournament in Indonesia. pic.twitter.com/X5fg6GJVGH