El ecuatoriano Alberto Miño fue el último ecuatoriano en participar en la primera jornada de los Juegos Olímpicos París 2024, este sábado 27 de julio.

Más noticias

Miño participó en la disciplina de tenis de mesa, y a pesar de que comenzó perdiendo 3 a 0 ante el australiano Finn Luu, logró sobreponerse y remontó.

El partido fue complicado en el inicio

El partido, para Miño, fue cuesta arriba. El australiano sorprendió al inicio del encuentro y parecía que el sueño de seguir en la competencia para el ecuatoriano se terminaría en el primer partido, otra vez.

Finn Luu regresaba golpes duros que Miño no podía responder. Así se quedó con el primer game el australiano.

Miño supo mantener la calma en los momentos tensos del partido, y a pesar de ir perdiendo por tres juegos abajo, logró remontar de manera sólida. De este modo se quedó con el cuarto, quinto y sexto game.

En el último set, el ecuatoriano envió bolas rápidas con uno que otro efecto que Luu no supo responder. De esta manera, Miño ganó partido y se clasificó para los 16avos en tenis de mesa.

Es la segunda participación olímpica de Miño, de 33 años, quien compitió previamente en Tokio 2020+1, donde fue eliminado en la primera ronda.

La remontada de Tito!!! 🏓



El ecuatoriano Alberto Miño rescata un partido casi perdido y alarga el encuentro al séptimo y definitivo set igualando 3-3 (11-9/11-9/11-9/9-11/7-11/4-11) ante Finn Luu 🇦🇺 por la ronda de 64 de individuales masculino en París 2024



Vamos Ecuador🇪🇨… pic.twitter.com/B6UbFbamEV — Comite_Olimpico_Ecu (@ECUADORolimpico) July 27, 2024

Juegos Olímpicos de París 2024

Miño expresó su motivación cuando supo que participaría en París: “En Tokio me quedó un sabor amargo no poder avanzar más en las rondas, esta vez quiero hacerlo mejor. Me voy a preparar de la mejor manera para llegar a punto a ese torneo”, declaró al sitio oficial del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE).

Para alcanzar una medalla en tenis de mesa, los competidores deben superar ocho fases, incluida la final, donde se disputarán las preseas de oro y plata. La final por el oro está programada para el domingo 4 de agosto, desde las 07:30.

Alberto Miño

Miño comenzó su carrera en el tenis de mesa a los ocho años y ha cosechado importantes logros a lo largo de su trayectoria.

En 2005, alcanzó el tercer lugar en el décimo Abierto Internacional Juvenil de Budapest.

En los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, obtuvo una medalla de oro en dobles junto a Emiliano Riofrío, además de dos medallas de bronce en las categorías de equipos y singles.

Este año, terminó entre los tres mejores de América en la Copa Panamericana Corpus Christi 2024, celebrada en Texas, Estados Unidos.