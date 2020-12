Oswaldo Minda: 'Desde que Antonio Valencia llegó a México lo han tratado como una leyenda del fútbol'

Oswaldo Minda, representante de Antonio Valencia y exjugador, reveló detalles de la llegada del amazónico a Querétaro. Aseguró que el trato en su nuevo club fue distinto al que recibió en su regreso a Ecuador. Por ahora falta definir si el tricolor se retirará en el conjunto azteca.

En declaraciones para Radio i99 de Guayaquil, Minda aseguró que esperan que Valencia tome una decisión sobre su retiro, pero que todavía no está en los planes próximos de él.



"Hay que ver cómo se van desarrollando las cosas. Lo que Toño busca es tener paz y la posibilidad de disfrutar del fútbol, donde se sienta respetado y se sienta querido, que es lo que no hemos hecho en Ecuador. Desde que llegó a México, la gente lo ha tratado como lo que es, como un referente mundial y como una leyenda del fútbol”, dijo Minda.



El agente de Valencia y Jefferson Montero aseguró que no comprendió nunca el trato que recibió de los hinchas ecuatorianos, mientras jugó en Liga de Quito.



“Son cosas raras de la vida que a veces uno no termina de entender. A veces uno es más querido en otro país que en el propio país de uno. Son las cosas con las que los jugadores de fútbol tenemos que convivir. Afortunadamente, desde que llegó a Querétaro sintió el cariño de la gente y lo han recibido de forma espectacular”, ponderó Minda.



El recibimiento de los jugadores del Querétaro fue de lo mejor. Afirmó que lo toman como referente. Algo que ya vivió en Liga de Quito con sus ahora excompañeros.



“Sus compañeros en el Querétaro lo ven como un referente para aprender muchísimo de él. Realmente es raro, cuando el Toño volvió Ecuador yo pensé que la gente iba a valorar todo lo que él había hecho, cómo nos representó. En muchos países de Europa nos conocen por él. Son cosas que a veces la gente no se detiene a pensar en eso”, aseguró.