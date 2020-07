Orlando City remontó al Inter Miami y Sebastián Méndez ingresó al segundo tiempo, en el inicio de la MLS

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Tras casi cuatro meses parada por el coronavirus, la liga de fútbol norteamericana (MLS) regresó este miércoles 8 de julio del 2020 con una demostración de solidaridad con la lucha contra el racismo y una brillante actuación del portugués Nani, que dio el triunfo 2-1 del Orlando City frente al Inter Miami.

El Inter Miami y el Orlando City, junto a los miembros de la coalición 'Black Players for Change', saltaron al campoportando mascarillas y camisetas con lemas como 'Black Lives Matter' (La vida de las personas negras importa) y 'Silence is Violence' (El silencio es violencia).



Sobre el césped, los futbolistas guardaron silencio durante ocho minutos y 46 segundos, una cifra simbólica de las actuales protestas nacionales en Estados Unidos por el crimen de George Floyd a manos de un policía blanco de Minneapolis.



Tras el acto reivindicativo, comenzó el duelo inaugural entre los dos equipos del estado anfitrión de Florida.



La retransmisión televisiva prescindió de sonido artificial y permitió que se escucharan las voces de los jugadores así como las instrucciones de los técnicos en inglés y en español.



El Inter Miami, equipo debutante esta temporada en la MLS y copropiedad del inglés David Beckham, se adelantó en el marcador con un gol del delantero colombiano-estadounidense Juan Agudelo en el minuto 47.



Sin embargo, el Orlando City le dio la vuelta al marcador con dos dianas protagonizadas por Nani, la primera desbordando por la izquierda y mandando un certero centro para el remate a gol de Chris Mueller en el 70, y la segunda anotando él mismo el tanto del triunfo en el 90+7 aprovechándose de un rebote en el área. Sebastián Méndez ingresó en el segundo tiempo y fue clave en el triunfo del cuadro local.



El exextremo del Manchester United, de 33 años, fue una de las figuras de la MLS con 12 goles y 10 asistencias en su primera campaña en 2019.



El torneo 'MLS is Back' se jugará hasta el 11 de agosto y los partidos de la fase de grupos contarán para la temporada regular de la liga, que se pretende reanudar a continuación en los estadios de los equipos.



El torneo está marcado por el impacto de la pandemia, que provocó el lunes la retirada del FC Dallas por el contagio de 10 jugadores y el posible abandono del Nashville SC, que tiene cinco futbolistas contagiados según los reportes oficiales de la MLS.



No obstante, medios estadounidenses reportaron que son nueve los jugadores del Nashville que han dado positivo y el comisionado de la MLS, Don Garber, dijo que se reunirá en la noche del miércoles con los médicos de la franquicia para evaluar un posible abandono.