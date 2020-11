Así se organizan las competencias virtuales de levantamiento de pesas y otras disciplinas

La Federación Internacional del Levantamiento de Pesas (IWF, por su nombre en inglés) certificó el Campeonato Mundial Sub 17 en el que Kelin Jiménez alcanzó las tres medallas de oro, el título mundial y el récord nacional en la categoría de los 76 kg.

Debido a la pandemia y sus repercusiones, los torneos presenciales aún no se han podido organizar, sin embargo, se han disputado certámenes a nivel nacional, panamericano, sudamericano y mundial.



“Se toman todas las precauciones para evitar trampas. Afortunadamente en nuestro deporte, cada disco tiene un color que identifica el peso certificado por la empresa fabricante”, dijo Luis Zambrano, presidente de la Federación Ecuatoriana de Levantamiento de Pesas.



Así, por ejemplo, el rojo pesa 25 kg; el azul de 20 kg; el amarillo de 15 kg; el verde, de 10 kg.



Para la participación en un evento nacional e internacional, los deportistas reciben un link al que deben conectarse por internet a una plataforma virtual: puede ser zoom o video llamada.



El escenario del levantamiento debe contar con dos cámaras, una que se coloque de frente al deportistas y la segunda, detrás o de manera lateral. Esta cámara deberá brindar un ángulo más abierto para mirar el escenario total, no solo de deportista.



El deportista tiene los dos minutos reglamentarios desde el llamado para hacer el levantamiento. Los jueces, cada uno desde su país de origen, califican el levantamiento con tarjetas blancas y rojas para dar como válido o no válido.



También debe contar con una pesa electrónica. Los jueces piden a quienes acompañan al deportista que acerquen una cámara a la pesa para la lectura de los pesos. Por ejemplo, de manera sorpresiva pueden pedir subir a la pesa un disco de 25 kg para confirmar el peso.



Así también se controla el peso del deportista. Primero se enfoca el lector sin peso y luego con el deportista sobre la pesa.



“Desde agosto se reactivó la actividad internacional y no se han registrado casos de trampa. Los deportistas han entendido que es la única forma de mantenerse en actividad porque no sabemos cuándo se podrán organizar los torneos presenciales”, añade Zambrano.



Además informó que, en caso de trampa, el deportista y el país serán excluidos de las competencias y recibir alguna otra sanción.



A nivel nacional, la Federación Ecuatoriana de Halterofilia ha sido una de las más activas. En julio y julio hizo los primeros eventos abiertos, donde los deportistas participaron desde sus domicilios.



Desde septiembre ya organizó los torneos nacionales oficiales en las categorías Sub 17 y Sub15. El fin de semana próximo entre el 20 y 22 de noviembre, se realizará el Sub 13 y Sub 14.



En diciembre se realizará el Sub 11 y Sub 12 y el campeonato nacional absoluto y juvenil. En cada torneo participan un promedio de 200 deportistas de 20 provincias.



Eventos en gimnasia, fisicocultismo, ajedrez y automovislimo han organizado torneos online también, con las supervisiones de jueces y comisarios internacionales. Los controles son similares, a través de plataformas y transmisiones en vivo.