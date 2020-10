La organización de la Vuelta a España descalificó a Sam Bennett y el ganador de la etapa 9 es Pascal Ackermann

LEA TAMBIÉN

El alemán Pascal Ackermann (Bora Hansgrohe), fue declarado ganador de la novena etapa de la Vuelta a España en Aguilar de Campoo tras la descalificación de Sam Bennett. Fu un final polémico. Tras revisar los árbitros y la organización, las imágenes del esprint se evidenció que Bennett, que había alzado ya los brazos, propina un cabezazo a su rival en la lucha por la posición en la recta de llegada.

De esta forma Ackermann subió al podio como vencedor, mientras que la segunda plaza fue para el belga Gerben Thijssen (Lotto Soudal) y la tercera para el alemán del Sunweb Max Kanter, todos con un tiempo de 3h.39.53, a una media de 43 por hora. Bennett fue relegado a la cola del primer pelotón, al puesto 110.

Esta fue la acción por la que Sam Bennet fue sancionado en #LaVuelta20pic.twitter.com/3DfZlhkzEH — El Manillar Ciclismo (@ElManillarCOL) October 29, 2020

"Cuando vi el vídeo comprobé que no fue una acción justa por parte de Sam Bennett. Creo que, después de las caídas de la última semana, tenemos que cuidar de los demás corredores. Si no hay hueco para esprintar tenemos que detenernos".



Ackermann, de 26 años, pudo estrenar después de la intriga su palmarés en la ronda española, triunfo que es el séptimo de la temporada. "Lo siento por Sam, pero a mí me descalificaron en el G,P Escalda y creo que tenemos que rodar todos más limpio. Estoy muy feliz por esta victoria y también por mi equipo, y que todos hicieron un trabajo increíble, lo hicieron todo para estar delante y estoy feliz de devolverles algo", dijo.



Este viernes la décima etapa llevará al pelotón desde Castro Urdiales a Suances, con un recorrido de 185 kilómetros