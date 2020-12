Orense y El Nacional se enfrentan por no descender a la Serie B

Orense y El Nacional se juegan la permanencia en la Serie A del fútbol ecuatoriano, en un cotejo en el que los militares están obligados a ganar para mantenerse en la categoría, este domingo 20 de diciembre del 2020. El partido está igualado 0-0 al inicio del segundo tiempo. Este resultado envía a los criollos a la Serie B.

A la misma hora se enfrentan Liga de Portoviejo y Aucas, en otro cotejo que tiene a los manabitas como protagonistas para no descender.



A este encuentro El Nacional, uno de los clubes más laureados del fútbol ecuatoriano, llega en el último lugar con 26 unidades. Su rival, con 28 puntos, se ubica antepenúltimo. En tanto, LDU de Portoviejo suma 27 unidades. Al final de esta jornada, dos de estos tres equipos perderán la categoría.



La primera parte del partido fue emotiva en el estadio Nueve de Mayo de Machala. El encuentro, con pierna fuerte y nervios de lado y lado fue parejo. Ambos conjuntos generaron opciones para anotar, pero el primer tiempo finalizó igualado 0-0.



Un poco más cerca de abrir el marcador estuvo la visita, sobre todo con acciones de Hólger Matamoros y Luis Congo que llegaron al bordear los 15 minutos de partido.



A los 40, Marlon de Jesús tuvo otra buena oportunidad, tras un pase de Congo, pero no logró derrotar al golero Rolando Silva.



El segundo tiempo se prendió de inicio con un sensacional remate de Matamoros a los 47', que el golero Silva logró desviar con una espectacular volada. Luego, el mismo Matamoros colocó un pase preciso que De Jesús no logró aprovechar dentro del área.

El cuadro militar, que juega solo con jugadores ecuatorianos y que suma 13 títulos de campeón en Ecuador, llegan a este encuentro en una profunda crisis deportiva e institucional. Incluso los problemas entre jugadores y la dirigencia se volvieron virales en las redes sociales en días pasados. Los jugadores aseguran que se les debe hasta seis meses de sueldo.